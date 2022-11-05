拿全民大數據護航高端　她批指揮中心「越描越黑」：文官變家奴

▲最後一批高端疫苗將於11/16屆效。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署3日深夜以14:0通過高端疫苗保護效益審查，指揮中心4日也公開分析資料，在四大廠牌疫苗中，接種三劑高端疫苗在中重症、死亡保護力，高於莫德納、AZ，低於BNT，順利保住EUA。不過，前國健署長邱淑媞痛批，高端不僅交不出第三期臨床試驗報告，還由政府拿自己的第四期數據頂替，根本「文官變家奴」，且官商穿同一條褲子，像話嗎？

食藥署高端疫苗保護效益評估專家會議，是綜合評估高端疫苗整體保護效益報告、國內某醫學中心資料庫分析報告、以及全國性預防接種資訊管理系統與傳染病通報系統資料庫之大數據資料進行評估，與會專家一致決議認同高端新冠肺炎疫苗符合疫苗保護效益。

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食藥署長吳秀梅表示，新冠疫苗比較性保護效益評估，是基於國內某臨床單位醫護與行政人員2萬餘名之世代研究，針對研究對象施打三劑疫苗、比較注射不同疫苗之突破性感染率。整體而言，高端疫苗作為追加劑其突破感染率與兩種mRNA疫苗相近。

▲▼指揮中心11/4公布「年齡別疫苗組合」中重症人數、疫苗保護中重症效力分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心也公布資料分析方式，以接種三劑同廠牌疫苗作為分析基準，分別計算AZ、莫德納、BNT、高端對於中重症、死亡的保護效益。結果顯示在不分年齡前提下，高端疫苗對於中重症保護效益為91.4%、死亡則有90.3%，僅次於BNT，但高於莫德納、AZ。不過，指揮官王必勝也表示，最後一批高端疫苗約40萬劑將於11月16日屆效，之後若想接種次單位蛋白疫苗，僅有Novavax可選擇。

對於指揮中心公布分析表，邱淑媞在臉書痛批「越描越黑」，一為國際間並未以免疫橋接取代第三期臨床試驗，王必勝說去年高端EUA免疫橋接是根據國際標準「根本公開說謊」；二為第三期臨床試驗報告早該在去年就有，但遲至今日卻遲遲未見報告，反而是政府拿自己的第四期數據頂替，此舉形同「裁判幫球員打球」，因為私人廠商交不出第三期試驗報告，政府就拿公家資料給專家審，此舉根本「文官變家奴」，反問指揮中心「像話嗎？」

▲14專家認可高端效力，但指揮中心指揮官王必勝卻表示僅會公布會議紀錄「委員名單匿名」。（圖／指揮中心提供）

高端疫苗受試者保護效益報告從補件到審議都廣受關注，衛福部長薛瑞元日前才在立法院財政委員會表示，高端受試者保護效益報告資料繁雜，需要時間整理，「無法確定審查是否會拖過選舉」，但不到一周食藥署就於深夜突襲公佈審查結果，惟專家名單「全數隱匿」，也讓學者有所質疑。

新光醫院副院長、公衛專家洪子仁表示，科學講求實證、證據，既然專家都參加了覺得沒有問題，「站在他的角度，應該是能夠把所看到的內容，還有為何可以通過跟大眾說明」，畢竟做好國產疫苗能夠做好，是民眾共同期待，專家名單不公開，「我覺得是有點可惜」。