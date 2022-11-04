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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高端價格、EUA「半個月內」全數公開通過！　醫驚呆：效率超高

▲▼王必勝接種高端疫苗（左手）與流感疫苗（右手）。（圖／指揮中心提供）

▲王必勝接種高端疫苗。（圖／指揮中心提供）

記者邱晟軒／綜合報導

衛福部食藥署昨（3日）深夜突襲宣布，專家會議14：0一致決議認同高端新冠肺炎疫苗符合疫苗保護效益，將不會廢止高端疫苗的緊急使用授權（EUA）。對此，胸腔科名醫蘇一峰驚呼「效率超級高的政府」，同時列出高端疫苗在半個月內高速突破重重關卡的時間軸。

高端公司於今年7月27日檢送疫苗保護效益報告，經過專家會議審查，要求補件提供針對年長者、重症、死亡保護力資訊，高端趕在最後一刻，在10月28日完成補件。食藥署昨晚召開專家會議，決議認同高端疫苗符合疫苗保護效益 ，高端疫苗驚險保住EUA。

蘇一峰今天在個人臉書貼出高端公司自10月24日起，一路過關斬將，消除外界質疑聲浪的時間軸，其中包括免費提供赴日高端族做PCR檢測、補件繳交壓線、自行公佈疫苗價格，以及最重要的補件通過審查。前前後後不到一個月的超高效率讓他直言，「為了阿中選舉，效率超級高的政府，高端盡忠保護阿中，不給EUA說不過去」。

▲▼ 。（圖／蘇一峰臉書）

▲蘇一峰列出高端疫苗10月24日起，爭議事件時間軸。（圖／蘇一峰臉書）

10月24日：高端宣佈赴日PCR埋單
10月27日：衛福部指揮中心深夜帶隊到阿中競選中心
10月28日：高端補件繳交壓線
10月31日：高端自行公佈疫苗價格
11月2日：陳時中釋出影本，高端戰士挺阿中
11月3日：14名不具名專家，全體投票通過高端有保護力
11月4日：指揮中心公佈高端EUA 再次通過！
11月5日：台北市長辯論會

針對衛福部食藥署昨晚突襲式通過高端補件審查，蘇一峰反串發文表示，「原來投票就可以了！全世界藥廠幹嘛都燒錢做三期？美國傻傻的，WHO也傻傻的，還好台灣人最聰明了！現在就剩下產能的問題！大量訂單要來了！」

另外，國民黨立委賴士葆也在臉書發文表示，過去質詢衛福部長薛瑞元時，特別要求在審查高端EUA補件時應直播，「薛部長不肯並說明審查時間約需一個月」，結果不到一周的時間就審查通過了。

▼指揮中心11/4公布，高端EUA核准歷程及保護效益審查說明。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心11/4公布，高端EUA核准歷程及保護效益審查說明。（圖／指揮中心提供）

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關鍵字：

高端疫苗高端陳時中蘇一峰蔡英文

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