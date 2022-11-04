LIVE／高端通過「保護效益」審查　指揮中心最新說明

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中央流行疫情指揮中心今（11/4）日14:00召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。衛福部食藥署昨日召開高端疫苗保護效益評估專家會議，深夜宣布14比0全票通過高端具有保護效益，而這個結果也代表高端EUA保住了，但外界質疑有選舉考量。相關議題預計成為疫情記者會中的焦點之一，保護力數據也有望進一步公開。

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

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食藥署於去年7月依據藥事法第48條之2，有條件核准高端疫苗之專案製造，另要求於專案核准期間須每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送疫苗保護效益（effectiveness）報告。高端於今年7月27日檢送疫苗保護效益報告，經過專家會議審查，建議補充提供針對年長者、重症、死亡保護力資訊，而高端已於10月28日完成補件，食藥署昨日再次召開專家會議審議。

食藥署深夜發布新聞稿指出，就高端疫苗整體保護效益報告、國內某醫學中心資料庫分析報告、以及全國性預防接種資訊管理系統與傳染病通報系統資料庫之大數據資料，顯示接種高端疫苗對於預防中重症、死亡具有保護效益，因此專家會議一致決議認同高端新冠肺炎疫苗符合疫苗保護效益。與會專家出席15人，主席不參與投票，14人同意，0人不同意。這個結果也代表高端疫苗EUA保住了。

不過，外界質疑上述有選舉考量。行政院長蘇貞昌上午回應，疫苗是非常嚴謹的，相關的程序是科學的，而這些專家都是外聘的專家，都是非常專業、非常權威，且是14比0全票通過高端有保護力，避免中重症，媲美莫德納、媲美BNT等等，「現在連這樣的專家、學者、外部委員，也都為了選舉、為了黨派被攻擊，實在是會讓台灣這些專家學者，對於公共事務就不敢參與。」「選舉不要搞到這種程度，這樣很不好，而這個是科學的事情，不要用政治的口水。」

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