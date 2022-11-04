高端保住EUA！她怒揭2疑點「100萬人當白老鼠」：在國際顏面掃地

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高端保住EUA！邱淑媞怒揭2疑點「百萬人當白老鼠」：在國際顏面掃地

▲▼新冠疫苗第21期於年後全面施打，台北市政府於義信里區民活動中心開設疫苗施打站，提供平台預約民眾高端疫苗第一、二劑以及追加劑施打服務，隨到隨打亦可接受。（圖／記者湯興漢攝）

▲食藥署專家會議確認高端疫苗具有保護效益。（圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

食藥署昨（3）日召開高端疫苗保護效益評估專家會議，與會專家14人一致決議認同高端疫苗符合保護效益，此結果也代表其EUA保住了。引來衛福部國健署前署長、公衛專家邱淑媞痛批，此舉是政府自證違法，指高端捨棄2萬人以上規模的臨床試驗，而讓100萬國人當白老鼠，加上為了選舉提前審過保護力數據，怒斥「真的當全民是盤仔？」

邱淑媞在個人臉書指出，各國疫苗不僅須有第三期試驗的保護力數據才敢通過，美國甚至要等保護力報告通過最好的期刊審查、登出後才敢審查其EUA。一般第三期臨床試驗規模要達2萬人以上，不但表示有大型研究提供「保護力」數據，且有機會看到較罕見副作用以驗證其安全性，同時，也證明大量製造的疫苗品管數據穩定而良好。

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邱淑媞說，更重要的是，第三期試驗的設計，必須透過「隨機分派」的對照組，以確保與實驗組的可比性，除了疫苗外其他條件並無差異，這樣的數據才乾淨、值得採信，是最高級的科學數據，這樣的研究設計提供的正確性無可取代。

▲▼前台北市衛生局局長、前國健署署長邱淑媞。（圖／翻攝自Facebook／邱淑媞）

▲衛福部國健署前署長、公衛專家邱淑媞認為不撤銷高端EUA，是把全民當盤仔。（圖／翻攝自臉書／邱淑媞）

「政府與高端，偏偏捨國際規範的正道不走。你不做隨機分派，那麼，100萬個國人當白老鼠所產生的數據，其科學等級，就是比2萬個人在正規的臨床試驗當白老鼠所能產生的數據等級矮一截。」邱淑媞氣憤地說。不僅科學上不合格且更嚴重違反人權，「哪有2萬個人的試驗不做，硬是讓100萬人當白老鼠的道理？可預期高端這個報告，上不了好期刊，沒有好期刊敢接受、刊登這樣的報告。」

至於高端在昨日被審查通過具有保護效益，邱淑媞無法苟同地說，照國際規範去年7/18審查前，就應有保護力數據，「結果沒有，就『有條件』通過了，這本身已經是一個無效的通過。」有條件本身就宣告它還不具備通過條件。她怒斥一年內補報告是自欺欺人的作法，「更好笑的是，一年的時間又已經超過了。如果可以一延再延，那何必訂一年？ 11/3過，不就是又自證違法一次？」

邱淑媞難以理解，本來要等選舉完才要審議，結果為了選舉提前審，「100萬人打進去，已經吐不出來了！」認為台灣的EUA已經在國際顏面掃地，「不撤銷，只不過是可以繼續買、繼續製造問題而已。真的當全民是盤仔？」

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