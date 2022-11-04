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鄭家純6000萬買豪宅！槓上元和雅反賠90萬　去年驚人收入曝光

▲▼雞排妹鄭家純針對元和雅醫美診所的指控，在律師陪同下出面召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲雞排妹鄭家純（中）與元和雅診所的官司意外讓年收入曝光。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

剛宣布結婚的雞排妹鄭家純因肖像權糾紛，要求2012年替她抽脂的高雄知名整型診所元和雅，撤下門口柱子使用她照片的宣傳照，並求償150萬元，遭法院判定敗訴，元和雅向鄭家純提300萬元的民事損害賠償，高雄地院審理後，判她應賠償90萬元，法院在審酌雙方財力時，發現鄭家純去年申報所得竟只有24萬元，對照她之前高調宣稱花6000萬元買豪宅一事，鄭家純可說「節稅有道」。

鄭家純和元和雅的戰火起因於2020年，鄭因肖像權而與知名整型診所元和雅發生爭議，鄭家純憤而向元和雅提告並求償150萬元，對此，診所發出聲明反擊，指雙方2012年時就已就肖像權達成交換協議，且有明確的合約與信件為證。

▲▼雞排妹鄭家純十週年紀念-純熟寫真媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲雞排妹鄭家純。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

原來鄭家純2012年時尚未成名，南下高雄請求元和雅集團合作，雙方並在該年3月簽訂合約，並由元和雅提供體態雕塑抽脂手術，不料隨著鄭家純名氣越來越大，卻對元和雅提告要求解約，不滿元和雅廣告仍放著她的舊照，認為肖像權遭侵犯，一狀告上法院，並求償150萬元，全案經智財法院審理認定，鄭家純搞錯對象判她敗訴。

除了打官司外，鄭家純也在網路上轉貼不少曾在元和雅的「受害者」貼文，指其中除小模外，更還有一般民眾，都是在元和雅動完手術後，在別的地方被診斷「做壞了」，也被元和雅提告妨害名譽，

但檢方認為，鄭家純在臉書上對自己18歲整型經過的發文，屬可就公評之事善意發表言論，轉貼其他人的貼文也是她身為公眾人物為他人發聲，並非虛妄，將鄭家純不起訴處分。

▲▼雞排妹鄭家純十週年紀念-純熟寫真媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲雞排妹鄭家純。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

刑事官司雖然輸了，但元和雅另向鄭家純提的損害賠償民事官司，高雄地院法官認為，鄭家純在寫真集中曾表示感謝元和雅，也沒提出大腿被做壞的證據，而在轉貼其他人貼文前，也未善盡查證之責。

不過引起注意的是，法院在審酌雙方財力時，發現鄭家純在2020年名下無財產，所受給付約為133萬餘元，2021年財產約48萬餘元，申報所得約為24萬餘元，對照鄭家純在2020年宣稱和親友花了6000萬元，買了大安區3層的豪宅消息，感覺落差不小，法院最後判鄭家純應賠償元和雅90萬元，全案可上訴。

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