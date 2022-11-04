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快訊／鄭家純不開心了！PO文「整型做壞了」　判賠元和雅90萬

▲▼鄭家純,雞排妹。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

▲雞排妹被元和雅診所提告判賠90萬元。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

記者陳宏瑞／高雄報導

剛宣布結婚沉浸在喜悅中的雞排妹鄭家純可能不開心了！雞排妹因肖像權糾紛，要求2012年替她抽脂的高雄知名整型診所元和雅，撤下門口柱子使用她照片的宣傳照，並求償150萬元，遭法院判定敗訴。元和雅不滿雞排妹在網路上轉貼文章和評論，指整型診所整壞許多個案，也對雞排妹提告妨害名譽，檢方雖然對雞排妹做出不起訴處分，但元和雅另提300萬元的民事損害賠償，高雄地院審理後，認為雞排妹曾在寫真集中感謝元和雅，而轉貼網友貼文時也未善盡查證之責，判她應賠償90萬元。可上訴。

▲雞排妹認了整形。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

▲雞排妹與元和雅診所的官司輸了。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

雙方的戰火起因於2020年雞排妹因肖像權而與高雄知名整型診所元和雅發生爭議，雞排妹憤而向元和雅提告並求償150萬元，對此，診所發出聲明反擊，指雙方2012年時就已就肖像權達成交換協議，且有明確的合約與信件為證，另外針對雞排妹的臉書貼文，診所也認為此舉蓄意傷害主治醫師的形象，向法院提出妨害名譽告訴，並提民事訴訟，要求雞排妹賠償300萬元。

雞排妹2012年時尚未成名，當時特地南下高雄請求元和雅集團合作，雙方並在該年3月簽訂合約，並由元和雅提供體態雕塑之抽脂手術，不料隨著雞排妹名氣越來越大，卻對元和雅提告要求解約，不滿元和雅廣告仍放著她的舊照，認為肖像權遭侵犯，一狀告上法院，並求償150萬元。

▲▼雞排妹鄭家純針對元和雅醫美診所的指控，在律師陪同下出面召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲雞排妹鄭家純（中）與整型診所官司纏訟。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

全案經智財法院審理認定，雞排妹要求整型診所移除看板並賠償150萬元，但看板是「高雄元和雅診所」設立的，雞排妹告的則是診所的公司，搞錯對象，因此判她敗訴。

除了打官司外，雞排妹也在網路上轉貼不少曾在元和雅的「受害者」貼文，指其中除小模外，更還有一般民眾，都是在元和雅動完手術後，在別的地方被診斷「做壞了」，卻都因擔心被元和雅提告不敢張揚，除提醒消費者注意外，也呼籲若有受害者要提告，她能提供一定程度的協助，也被元和雅提告妨害名譽，

▲雞排妹認了整形。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

▲雞排妹在臉書上留言被告。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

元和雅指出，雞排妹為知名藝人，所發表的言論對社會大眾有一定程度的影響力，竟於追蹤人數67萬多人的個人臉書上公開發表不實言論，足以詆毀主治醫生個人形象，也造成醫美集團因此蒙受形象及名譽的損害。

但檢方認為，雞排妹在臉書上對自己18歲整型經過的發文，屬可就公評之事善意發表言論，轉貼其他人的貼文也是她身為公眾人物為他人發聲，並非虛妄，因此認定雞排妹的言論未逾越「合理評論原則」，將雞排妹不起訴處分，元和雅不服聲請再議，高雄高分檢支持原審檢察官的看法，認為沒有偵查未完備情事，駁回元和雅的再議。

刑事官司雖然輸了，但元和雅向雞排妹提的民事官司卻贏了，高雄地院法官認為，雞排妹在寫真集中曾表示感謝元和雅，也沒提出大腿被做壞的證據，而在轉貼其他人貼文前，也未善盡查證之責，因此判雞排妹應賠償90萬元，全案可上訴。

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