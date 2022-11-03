娶走林志玲+雞排妹！「這些名都叫Akira」驚呆台男　柯文哲被點名

▲Akira娶走林志玲、雞排妹。（合成圖／翻攝林志玲IG、千巡影視提供）



網搜小組／劉維榛報導

女星鄭家純（雞排妹）閃嫁大3歲的日本醫師老公，男方外貌激似孔劉，恰好名字與林志玲老公都叫Akira。而台灣網友也哀號，台灣女神與正妹都被Akira娶走了，紛紛也想把名字改成Akira，對此，一名日文老師也貼心整理出104漢字，日語發音都是Akira，底下網友則狂點名台北市長柯文哲。

鄭家純無預警成為日本媳婦，PTT鄉民紛紛羨慕狂喊，羨慕這位日本醫師老公Akira，不僅如此，眾人也聯想到林志玲老公也叫Akira，竟靈機一動歪喊想改名Akira。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，日文老師「なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi）」在粉專整理一張104字中文字表，只要名字有這些字的人，發音都能稱作Akira，包括「哲、展、聰、明、成、彰、燦、彬、陽、英、亮」等，也就是說，台北市長柯文哲、前總統馬英九的日本名字都能叫Akira。

有趣文章曝光後，一票網友也笑虧「日本兩位阿基拉，娶走台灣兩位女神」、「我是Akira Wei」、「取了都有機會當全民姊夫或妹夫嗎」、「我是阿基拉」、「柯文哲也是Akira」、「柯文Akira」、「習大大也是Akira耶」、「蔡Akira文、柯文Akira、Akira萬安」、「原來林『昶』佐也是欸」、「我阿嬤叫做Akiko，單名時」、「前陣子才上映過名為Akira的電影啊」、「讓我想起找客人名字的惡夢！一樣讀音，不一樣的字，有時候還找不到」、「台灣男人當不成Akira，至少可以當Akirame」。