「女王回應了！」柯志恩痛批綠營候選人去脈絡化曲解原意





▲柯志恩競選辦公室出示立法院公報截圖，強調柯志恩未來擔任市長，將會透過教育預算增加來保障弱勢孩子的學習機會。（圖／截自立法院公報，下同）

政治中心／綜合報導

針對綠營議員批評柯志恩為「漲價女王」，柯志恩競選辦公室表示，綠營議員候選人刻意以去脈絡化的方式曲解柯志恩在立法院發言，對於他們匱乏的閱讀及理解能力感到遺憾，高雄市民應共同譴責如此低劣的政治抹黑，及其所代表之負面政治文化。

根據立法院公報，柯志恩擔任立委時期強調的是學生受教品質的維護，退萬步言，就是現在政府做不到，故即便要漲，也是為了要讓孩子有更好的教育環境；此外，柯志恩也不認為調漲學費為唯一手段，包括過去曾訴求高教公共化，反對齊頭式平等的教育補助，時任教育部長也承諾朝此方向努力。民進黨候選人刻意斷章取義，以牽強的理由來抹黑柯志恩支持漲學費，簡直是污辱市民的智商。

另外針對宿舍費調漲一事，柯辦強調，綠營議員及候選人明顯對於大學組織架構及職能一知半解。據媒體報導，當年宿舍費調漲包含淡江大學、臺北大學以及臺北科技大學等校，又根據淡江大學學生會會議紀錄，「...…學生會對於本次102學年度各項收費標準收費會議中的宿舍費用決議結果深感遺憾，『教育資源明顯偏向公立大學的教育政策，私立大學資源因此有限』，基於對於學生權益的維護以及淡江大學宿舍的永續經營，為本次會議做出取捨，在松濤宿舍學生代表同意下，學生會尊重會議結果。」當年宿舍費調漲事宜最後獲得學生代表的同意，且強調是公私立大學教育資源落差問題。綠營候選人不明究理的批評，無疑是凸顯了其拙劣的公共事務思辨及討論能力。

柯志恩強調，教育是一切的根本，未來擔任市長，將秉持過去任教以及擔任立委時期的初衷，苦不能苦孩子，會透過教育預算增加來保障弱勢孩子的學習機會。民進黨如果真在乎大學宿舍費調漲，應該追根究底要求教育當局提供公私立學校平等的資源，而非以譁眾取寵的記者會以及秀下限的邏輯來妖言惑眾。

參考資料：

103年調漲宿舍費包含淡江大學、台北大學、台北科技大學。

https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/1021805

再依淡江學生會的紀錄：

學生會對於本次102學年度各項收費標準收費會議中的宿舍費用決議結果深感遺憾，【教育資源明顯偏向公立大學的教育政策，私立大學資源因此有限】，基於對於學生權益的維護以及淡江大學宿舍的永續經營，為本次會議做出取捨，在松濤宿舍學生代表同意下，學生會尊重會議結果。

http://tkusablog.blogspot.com/2014/05/102.html