畫面曝光！警大校長跟角頭共赴招待所　還有傳播妹同歡

▲警大校長陳檡文與黑幫份子同赴招待所。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

現任警察大學校長陳檡文5年前曾與昔日角頭老大林秉文、高利貸業者林彥廷出入私人招待所，一旁還有酒店女幹部，陳檡文4日受訪時解釋，當時受命蒐集「白狼」張安樂情資，主動約了解其金流的林秉文見面，內政部則第一時間下令政風徹查，陳檡文赴招待所的畫面也曝光。

4日有媒體揭露陳檡文與黑道共赴豪宅招待所的醜聞，黃國昌說明，時間在2017年8月24日（星期四）晚間，當時陳檡文正在警政署擔任警政委員，由黑道送往台北市松勤街88號的豪宅招待所。

透過畫面可見，一輛白色廂型車抵達招待所門口後，綽號「鱸鰻」之天道盟蘆洲角頭林秉文先從副駕駛座下車，幫後座的陳檡文開車門，陳下車後雙手插口袋，徑直走進招待所，「鱸鰻」林秉文、高利貸當鋪老闆林彥廷隨侍在後，小弟及傳播妹們也紛紛進入。

黃國昌批評，如此位高權重的高階警官，竟然與操縱職棒打假球、經營賭場的黑道角頭，在奢豪的招待所開趴同樂，還找來傳播妹同歡，雖然是五年前的事，但陳檡文已明顯跨越警紀紅線，行徑腐敗至極。

對於相關爆料，內政部長徐國勇今下令徹查，陳檡文則解釋，自己從事刑警工作多年交遊廣闊，透過朋友介紹結識林秉文。5年多前他受命蒐集中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂情資，由於林秉文了解相關金流才約對方碰面。

陳檡文解釋，當天約晚餐，由對方指定時間、地點；進招待所後，只有他、林秉文與林的4、5名友人。



