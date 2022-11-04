快訊／警大校長被爆與黑道出入招待所　徐國勇下令政風處徹查

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對時代力量前立委黃國昌爆料，現任警察大學校長陳檡文5年前曾與昔日角頭老大林秉文、高利貸業者林彥廷出入私人招待所，一旁還有酒店女幹部，對此，內政部4日發新聞稿指出，部長徐國勇今早第一時間已下令政風處徹查，秉持勿枉勿縱精神，以釐清案情。

黃國昌指出，在一個月前，自己也接到相同的檢舉，進行了查證。但由於此件醜聞與另一件偵辦中的案件相連動，所以遲遲沒有說。

黃國昌說明，時間在2017年8月24日（星期四）晚間，當時陳檡文正在警政署擔任警政委員，由黑道送往台北市松勤街88號的豪宅招待所。抵達招待所門口後，綽號「鱸鰻」之天道盟蘆洲角頭林秉文先從副駕駛座下車，恭敬地幫後座的陳檡文開車門，陳檡文大搖大擺地走進招待所，「鱸鰻」林秉文、高利貸當鋪老闆林彥廷隨侍在後，小弟及傳播妹們也紛紛進入。

黃國昌批評，這樣的景象，令人痛心。如此位高權重的高階警官，竟然與操縱職棒打假球、經營賭場的黑道角頭，在奢豪的招待所開趴同樂，還找來傳播妹同歡，雖然是五年前的事，但陳檡文已明顯跨越警紀紅線，行徑腐敗至極。行政院應徹查嚴辦陳檡文，陳檡文、內政部長徐國勇也必須向社會大眾說明。

對於相關爆料，內政部指出，這雖是五年多前發生的事情，部長徐國勇今早第一時間已下令政風處徹查，秉持勿枉勿縱精神，以釐清案情。

內政部表示，兩年多前曾有媒體批露，高階警官涉入此招待所，當時徐國勇即已責成警政署徹查；當時警政署回報「查無不法」。現媒體報導另有現任高階警官於五年多前也曾出入，部長今早即已要求政風處調查。



