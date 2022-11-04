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黃國昌揭警大校長跟角頭共赴招待所　「這要如何向黑道宣戰？」

▲▼ 台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌。（圖／記者游宗樺攝）

▲台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌。（圖／記者游宗樺攝）

記者杜冠霖／台北報導

有消息指出，現任警察大學校長陳檡文5年前曾與昔日角頭老大林秉文、高利貸業者林彥廷出入私人招待所，一旁還有酒店女幹部，對此，前立委黃國昌4日批評，雖然是五年前的事，但陳檡文已明顯跨越警紀紅線，行徑腐敗至極。這樣是要如何向黑道宣戰？警界高層如此腐敗的行為，要不要懲處？

4日有媒體揭露陳檡文與黑道共赴豪宅招待所的醜聞，對此，黃國昌指出，在一個月前，自己也接到相同的檢舉，進行了查證。但由於此件醜聞與另一件偵辦中的案件相連動，所以遲遲沒有說。

黃國昌說明，時間在2017年8月24日（星期四）晚間，當時陳檡文正在警政署擔任警政委員，由黑道送往台北市松勤街88號的豪宅招待所。抵達招待所門口後，綽號「鱸鰻」之天道盟蘆洲角頭林秉文先從副駕駛座下車，恭敬地幫後座的陳檡文開車門。

黃國昌表示，陳檡文大搖大擺地走進招待所，「鱸鰻」林秉文、高利貸當鋪老闆林彥廷隨侍在後，小弟及傳播妹們也紛紛進入。

黃國昌批評，這樣的景象，令人痛心。如此位高權重的高階警官，竟然與操縱職棒打假球、經營賭場的黑道角頭，在奢豪的招待所開趴同樂，還找來傳播妹同歡，雖然是五年前的事，但陳檡文已明顯跨越警紀紅線，行徑腐敗至極。

黃國昌質疑，更該追問的是，陳檡文明顯有問題，為何後來卻可以平步青雲，在短短數年，一路升上航警局局長、新北市警察局局長、再榮任警察大學校長，到底是誰在幫陳檡文撐腰？誰要為這個人事任命負責？行政院應徹查嚴辦陳檡文，陳檡文、內政部長徐國勇也必須向社會大眾說明。

對於相關情事，黃國昌批評，接受黑道邀請、大搖大擺出入豪宅招待所，如此嚴重違反警察風紀的行為，對得起辛苦的基層弟兄嗎？這樣是要如何向黑道宣戰？警界高層如此腐敗的行為，要不要懲處？這樣的警界高層還適任嗎？這樣人擔任警大校長，還有資格侈言要「加強法紀教育和警紀教育」嗎？

黃國昌表示，檢方日前指揮刑事警察局第七偵查大隊偵辦網路簽賭案，籲請檢方注意，是否有警界高層施壓，要求不准向上偵辦？刑事警察局如果被黑金外力介入干涉，輕縱特定犯罪嫌疑人，根本腐蝕了刑事警察的核心價值，是絕不能被忽視的嚴重問題。

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