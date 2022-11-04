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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

警大校長稱去招待所打探情資　黃國昌痛批：把大家當傻子嗎？

黃國昌專訪（圖／資料照）

▲前立委黃國昌。（圖／資料照）

記者杜冠霖／台北報導

現任警察大學校長陳檡文傳出5年前曾與昔日角頭老大林秉文、高利貸業者林彥廷出入私人招待所，一旁還有酒店女幹部，內政部長徐國勇今下令徹查，陳檡文受訪時解釋，當時受命蒐集「白狼」張安樂情資，主動約了解其金流的林秉文見面，對此，前立委黃國昌痛批，打探情資還要去豪宅招待所找傳播妹作陪，這是警大教的嗎？

4日有媒體揭露陳檡文與黑道共赴豪宅招待所的醜聞，黃國昌說明，時間在2017年8月24日（星期四）晚間，當時陳檡文正在警政署擔任警政委員，由黑道送往台北市松勤街88號的豪宅招待所。抵達招待所門口後，綽號「鱸鰻」之天道盟蘆洲角頭林秉文先從副駕駛座下車，恭敬地幫後座的陳檡文開車門。

黃國昌表示，陳檡文大搖大擺地走進招待所，「鱸鰻」林秉文、高利貸當鋪老闆林彥廷隨侍在後，小弟及傳播妹們也紛紛進入。

黃國昌批評，如此位高權重的高階警官，竟然與操縱職棒打假球、經營賭場的黑道角頭，在奢豪的招待所開趴同樂，還找來傳播妹同歡，雖然是五年前的事，但陳檡文已明顯跨越警紀紅線，行徑腐敗至極。

對於相關爆料，內政部長徐國勇今下令徹查，陳檡文則解釋，自己從事刑警工作多年交遊廣闊，透過朋友介紹結識林秉文。5年多前他受命蒐集中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂情資，由於林秉文了解相關金流才約對方碰面。

陳檡文解釋，當天約晚餐，由對方指定時間、地點；進招待所後，只有他、林秉文與林的4、5名友人。

對於陳檡文說法，黃國昌痛批，昨天說不記得，今天說要打探情資，陳檡文是把大家當傻子嗎？原來打探情資，要跟黑道去豪宅招待所，還要找傳播妹作陪，「請問這是警察大學教的嗎？還是警大校長可以、基層員警不可以？這就是徐國勇口中的加強警紀嗎？請陳檡文知所進退、下台負責！」

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