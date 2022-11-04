仲介「1600櫻花妹」下海進風俗店！　3日男海撈4352萬遭逮

▲3名嫌犯透過仲介女性到風俗店上班，得手至少2億日幣（約新台幣4352萬元）。（示意圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本東京都3名男子因為涉嫌引薦上千名女子到風俗店工作，並從中抽成，海撈至少2億日幣（約新台幣4352萬元），4日遭警方以違反職業穩定法嫌疑逮捕。不僅如此，3人還涉嫌在路上搭訕女性，並至少介紹3人到提供賣春行為的泡泡浴店工作。

根據《日本新聞網》報導，警方4日依違反職業穩定法嫌疑將39歲的川南太、38歲的佐野圭以及42歲的安田篤史逮捕。主嫌川南太經營一間仲介公司，佐野圭則是他的職員，兩人與計程車司機安田篤史在2021年8月至12月間，在東京歌舞伎町搭訕年輕女性，並至少挖角3名女性到提供色情服務的泡泡浴店上班。

警方在調查中還發現，川南太手上有300多名獵頭，平時透過通訊軟體LINE與其進行聯繫。而3人從2021年10月至2022年10月的1年內，至少成功介紹1600名女性到風俗店上班。只要成功媒合1名女性，3人就能從風俗店手上拿到108萬（約新台幣23萬元）的傭金，包含其他業務，至今不法所得已超過2億日幣（約新台幣4352萬元）。

面對警方偵訊，川南太坦承犯行，然而他的員工佐野圭則全面否認並稱，「自己早就把相關的仲介業務交給同事，並未參與其中。」而計程車司機安田篤史僅承認部分犯行。

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