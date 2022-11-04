員警「整晚狂做CPR」卻成箭靶　梨泰院慘案引公憤！基層恐丟飯碗

▲外界質疑，南韓政府在首爾梨泰院的警力分配嚴重不足。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓梨泰院萬聖節周末發生推擠踩踏，釀成156死、172傷的悲劇，事後調查發現周邊僅部署100多名員警，與現場10萬人潮相比只有大約千分之一，警方危機因應不善成為眾矢之的。一名自稱梨泰院當地警察的家屬po文表示，現場員警已盡最大努力救人，如今還要受人謾罵，擔心可能被解雇，根本無心進行心理治療。

根據韓媒「EDAILY」報導，南韓須驗證身分的職場論壇「Blind」2日出現一篇標題為《我是梨泰院派出所警察家屬》的文章，原po在開頭先向罹難者與遺屬表示哀悼，並自稱有家人是在梨泰院派出所工作的員警，現在輿論氛圍將事故歸咎於派出所工作人員，而為了展現已進行「責任追究」，原po擔心當局可能會針對站在第一線的基層員警進行人事清理。

▲警察站在梨泰院慘案發生的窄巷入口，腳邊有部分哀悼者留下的獻花。（圖／路透）

原po對此表示，「事故發生時，包含我家人在內的所有執勤中的警察，沒有一個不忙碌奔走。只是因為人力不足，才無法充分應對狀況。雖然當下持續請求出動機動小組，卻被上級無視。當時是連看到素昧平生的便衣警察也立刻叫他來支援的緊急程度。」

原po為家人打抱不平地說，「整個晚上都在做CPR，為了多救活一個人而辛苦搶救，卻被大家指責就是因為你們警察這樣才會出事的，聽了不知道有多心痛。」雖說現場警消都被建議接受創傷後壓力症候群（PTSD）的心理治療，但原po的家人更擔心會不會受到懲戒，想著「萬一就這樣被解雇該怎麼辦」，睡覺也不得安眠，根本無暇關心PTSD。

▲南韓首爾梨泰院29日發生推擠踩踏慘案，現場救護車鳴笛聲四起。有自稱警察家屬的網友表示，家人整晚都在做CPR只為多救活一人。（圖／路透）

原po表示，只要是上班族都知道，如果公司出現問題但上級不想負責，就會先從「斷尾求生」開始，但警員盡了最大努力救人，按照長官指示行動還要被指責有錯，實在太冤枉了，才會發文為基層員警喊冤叫屈。

文章曝光後有數百名網友留言為第一線警消人員加油打氣，原po除了表達感謝之外還說，他們已經比任何人都感到內疚，每天都會想起當天的情景，每天都在自責地想「如果我那樣做的話，應該能多救一個人吧」，因此原po也呼籲大眾「切勿把事故怪罪到派出所職員和警員身上，他們也是需要治療的人。」

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