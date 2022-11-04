梨泰院「死亡之巷」違建釀禍　南韓總理下令地方徹查違建

▲南韓國務總理韓悳洙指示地方政府，加強取締違建。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾梨泰院10月29日發生慘絕人寰的「踩踏悲劇」，至今已有156人喪生，其中街道兩端的違章建築被指控是導致人潮更加擁擠的罪魁禍首。對此，南韓國務總理韓悳洙今（4）日在會議中下達指令，要求各級地方政府應針對違法建築實施嚴厲取締與稽查。

根據《韓聯社》，南韓國務總理韓悳洙4日上午主持梨泰院慘案暨新冠肺炎中央災難安全對策本部會議時表示，「針對此次（梨泰院）事故，許多意見指出非法增建是一大問題。根據各地方自治團體（各層級地方政府）稽查結果，務必要求迅速採取施政命令等措施。至於國土交通部則務必擬訂改善方案。」

韓媒《東亞日報》指出，梨泰院踩踏悲劇事發地點所在的巷弄，位於其上端的世界飲食文化大街兩側皆被漢彌爾頓飯店蓋滿違章建築，其中一側是飯店本館北側酒店外推的露臺，該露臺占地達17.4㎡，另一側則是漢彌爾頓飯店為萬聖節派對活動所增設的攤販，導致用來疏散人潮的世界飲食文化大街的寬度從5公尺縮減至4公尺。

▼梨泰院的飯店酒吧違建佔道，窄巷只剩3公尺寬的行走空間，才導致人們集體跌倒後無法逃生。（圖／ETtoday製圖）

▲漢彌爾頓飯店在街道兩端非法擴建、增設攤位，導致「瓶頸現象」加劇，人群無法疏散。（圖／路透）

專家分析，街道兩端的違章建築加劇了「瓶頸現象」，街道更為壅塞的情況下，導致慘劇發生時欲躲避意外的人潮難以及時疏散，無形中增加傷亡人數。

另外，韓悳洙在會議上也指出，地下鐵在上下班等尖峰時間人群混雜，恐怕有高度風險會發生與梨泰院慘劇類似的事件，因此從即日起警察廳將派出人力協助首爾交通公社保安官宣導維持秩序。

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