人行道、騎樓高低差「走這段常跌倒」！黃永昌花1年改建：做對的事

▲黃永昌積極爭取道路改建經費。（圖／翻攝自黃永昌FB）

記者施怡妏／綜合報導

九合一大選倒數，各個候選人都勤拜票之外，也聆聽並解決民眾的困擾，新北市土城區學府路與裕民路的交叉路口，有不少行人都在此路口發生事故，新北市第6選區國民黨市議員候選人黃永昌積極爭取經費，耗費1年的時間設計、施工，終於完工。另外，無黨籍市議員候選人蘇泓欽則爭取到777萬元，改建三峽介壽公園。

黃永昌表示，裕民路與學府路的十字交叉路口，一直都是土城很繁忙的路口之一，不過這地方道路設計對行人很不友善，缺乏無障礙設施、消防栓卡在行人道上、四處街角行人道與騎樓高低差，因此常有行人在路口跌倒或是發生事故，於是黃永昌邀請各局處一同前往現場會勘改善人行環境

歷經一年的規劃、設計、經費籌措、施工，黃永昌成功克服街角與騎樓的高低差、轉移消防栓到安全的位置、設置無障礙坡道，施工期間他也收到許多施工陳情，感謝大家在這段時間的配合、包涵、見諒。

▲黃永昌在裕民路與學府路口拜票。（圖／翻攝自黃永昌FB）

無黨籍市議員候選人蘇泓欽則爭取到介壽公園改建經費777萬元，設計已經完成了，預計年底工程發包，另外蘇泓欽也與蘇正國里長共同爭取鳶山運動公園415萬元改建，目前也正在設計當中，期待明年這兩座老公園改建後的新風貌。

另外，無黨籍市議員候選人歐金獅，稱自己是「市政金獅傅」，他提到三峽居民最關心的是「北大停二停車場用地」的多標使用，目前市府規畫規畫透過BOT方式招商，開發興建綜合型商場，並規劃書店、親子餐廳、親子樂園等商業設施。

▲蘇泓欽與周梓亭里長，爭取到介壽公園改建經費777萬元。（圖／翻攝自蘇泓欽FB）



不過歐金獅認為，北大特區其實不乏商城或店面，部分處於閒置狀況顯示招商困難；但另一方面學校及幼兒園額滿，反映公共設施嚴重不足才是眼下最迫切的問題，「將推動停二用地公共設施佔比提升」，要求市府依照人口群年齡分布及需求推估，規劃足夠的公幼、公托、日照及銀髮俱樂部等設施，並打造多功能公益空間，讓居民上課、開會、表演都能找到合適場地。