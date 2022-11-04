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輔大攜手元大培育人才　陪伴偏鄉學子築夢踏實

▲▼「元大輔大夢想起飛」偏鄉人才培育計畫邁入第12年，日前在桃園新屋高中舉辦理財日活動。（圖／元大提供）

▲「元大輔大夢想起飛」偏鄉人才培育計畫邁入第12年，日前在桃園新屋高中舉辦理財日活動。（圖／元大基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

為了培育偏鄉學子築夢踏實，元大從2011年起與輔仁大學推動「元大輔大夢想起飛」偏鄉人才培育計畫，至今已經12年，日前與桃園市新屋高中舉辦「元大理財日分享」活動，透過互動遊戲向學生說明風險與風險管理重要性，加深理財觀念，並分享求學及求職經驗，拓展學生對職涯想像，獲得學生一致好評，異口同聲表示受益良多。

在這場理財分享活動中，來自證券及期貨的一群專業熱誠的理財講師，引用股神巴菲特名言：「風險來自於你不知道自己在做什麼」，開場點出「風險管理」重要性，並以「棉花糖挑戰」遊戲拉開序幕，傳達團隊合作觀念，也帶領學生針對不同科系進行規劃，像是在學期間如何充實自我、累積專業知識，以達成設定目標；另分享職涯經驗的元大投信邱姓講師表示，每一堂理財課背後，都蘊含著很深意義，盼觸發孩子們對未來各種想像。

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活動現場有5位領過「元大輔大夢想起飛」助學金的學生，其中就讀新屋高中三年級的李姓女同學表示，原本就立定志向要朝金融業發展，經過課程洗禮後，更加深自己實踐目標的決心；活動也邀請新屋高中校友、專業活動主持人Dibe，回校分享自己從護理專業發展出主持專才的「斜槓」人生，Dibe透露，若在高中時有類似課程，自己的職涯發展一定會更順遂。

新屋高中校長陳大魁認為，人生是場無限賽局，沒有時間與參賽名額限制，最終目標是讓自己的每一天更好、更進步，勉勵同學用「無限思維」參加各種不同的活動與學習，形塑未來的樣子。

元大金控暨元大文教基金會從2011年起與輔仁大學推動偏鄉人才培育計畫，元大基金會表示，一直秉持「取之於社會、用之於社會」精神，長期協助弱勢就學，與輔大攜手打造「夢想起飛」公益服務計畫，保障學生公平及高品質受教權益，提供偏鄉或都會弱勢地區有心向學的孩子們最堅實的後盾，至今共協助1770人次，讓每一個起飛的夢想充滿希望與力量。

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