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社會 社會焦點 保障人權

輔大側門口斷魂！18歲男是家中獨子　舅悲曝：本來計畫明年重考

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新莊區輔仁大學側門中正路514巷昨(25日)晚間8時許發生一起死亡車禍，黃姓男子(18歲)當時從肯德基打工下班準備返家，不料經過事故路段時，因一輛休旅車違停遮蔽視線，導致黃男與另名穿越馬路的行人許男發生碰撞，黃男當場甩飛、頭部重創慘死。舅舅說，黃男是家中獨子，很乖巧，本來預計明年重考大學，未料今竟因車禍離世；黃母則難以接受獨子殞命，在殯儀館相驗時忍不住低頭痛哭。

▲▼輔大男大生騎機車，因休旅車違停撞上行人殞命，媽媽殯儀館痛哭。（圖／記者陳以昇攝）

▲黃母在殯儀館痛哭失聲。（圖／記者陳以昇攝）

警方調查，25日晚間8時許，18歲黃姓男子剛從肯德基速食店打工下班要回家，行經輔大側門中正路514巷時，因58歲周女將休旅車違停在路邊紅線，到對面便利商店繳費，整部車擋住了半個線道，黃男視線也因此被擋住；而這時另名25歲許姓輔大男大生剛好在違停休旅車前的斑馬線要穿越過馬路，才剛跨出幾步，就被黃男機車撞飛，當場倒地不起；黃男傷勢更重，人車甩飛後頭部受大強大撞擊，倒臥血泊中，路過民眾見狀立即報警。

救護人員趕抵將黃男及許姓男大生分別送往部立台北醫院及亞東醫院救治，許男左手指骨折、左小腿撕裂傷及鼻骨骨裂；黃男則頭部重創送醫搶救後，當晚9時20分宣告不治，媽媽到院見到愛子成冰冷遺體不禁淚崩痛哭，情緒相當激動，對於事件不願多談。

死者舅舅悲痛表示，黃男是家中獨子，相當乖巧懂事，本來計畫明年要重考大學，為了分擔經濟，利用時間先到肯德基打工，沒想到下班回家時竟會發生車禍。舅舅指出，事故巷子時常發生車禍，且道路狹窄，質疑是否設計不良。

一名在當地服務約10年的資深員警透露，該處巷子過去雖然小車禍頻傳，但死亡車禍還是近10年頭一次發生。警方後續也將勘查、採證、照相及測繪紀錄，除了將違停紅線的周女開出罰單外，也列為調查關係人，釐清肇事原因。

▼黃男當時撞上另名行人後當場甩飛，頭部受到重創，倒臥血泊中。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼休旅車擋住視線，造成騎機車男大生及行人發生碰撞，造成1死1重傷慘劇 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼休旅車擋住視線，造成騎機車男大生及行人發生碰撞，造成1死1重傷慘劇 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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