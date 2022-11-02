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生生可用平板學酷英　台南市偏鄉小校智慧學習英語再升級

▲台南市教育局積極爭取國教署「偏遠地區國中小行動載具計畫」，用平板帶領學生「酷英」平台學習英語，110學年度獲得2934萬元補助，六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局積極爭取國教署「偏遠地區國中小行動載具計畫」，用平板帶領學生「酷英」平台學習英語，110學年度獲得2934萬元補助，六都第一。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為增加偏鄉學校學生英語文學習機會，台南市教育局積極爭取國教署「偏遠地區國中小行動載具計畫」，用平板帶領學生「酷英」平台學習英語，110學年度獲得2934萬元補助，六都第一。

教育局表示，本計畫共採購2300台平板、122台充電車，強化南市116所偏鄉學校數位學習資源，配合本學年度班班有網路、生生用平板，在課程中適切導入「Cool English酷英網英語線上學習平台」（https://www.coolenglish.edu.tw/），更豐富化偏鄉學校學生英語學習環境。

黃偉哲市長表示，不論是一般地區或偏鄉小校，每個學生都應享有同等的教育資源與學習機會，是市府持續努力的目標，透過數位科技可以弭平教育落差，因此南市今年率先成立數位學習辦公室，也全力推動班班有網路、生生用平板，期待在良好數位學習環境的營造下，讓學生的學習不受地域限制。南市全面推動雙語教育，樂見教育局積極整合各種數位學習資源，提供偏鄉學生更多元的英語學習機會，提升孩子未來的競爭力。

教育局鄭新輝局長表示，讓英語文的學習配合更多的情境體驗與練習，才會學得更好，因此教育局除了建置國際英語村、行動英語村提供情境體驗外，也引進外籍英語教師，增加與學生互動練習機會，111學年度已爭取到110位外師。此外，為提供各校學生英語多元學習機會，也積極導入各種數位學習資源，輔助學生學習，Cool English酷英平台可提供各種聽、說、讀、寫課程，讓每位學生依自己的需求，選擇自主學習課程，在老師的帶領下，平台也可以成為虛擬教師，實現班級內差異化教學。

後壁國中林佩儀老師表示，過去的教學是孤軍奮戰，現今教學現場加入數位資源和實體設備，讓教與學更事半功倍。感謝教育部及教育局的補助，透過Cool English線上英語學習平台的輔助，讓英語文的學習不再是制式化的讀與寫，還可以透過學生所喜歡的線上學習模式，加深加廣英語文的學習內容。另外，每人自行使用平板，可依自己的學習速度，也可以因應課堂中不同程度學生的學習差異。

龍山國小方建良校長表示，學校地處偏鄉，學生比較少機會可以開口練習說英語，課堂上也因為害怕說錯，沒有信心可以大聲說出來。這個計畫執行了一整個學年度，透過酷英平台的遊戲、歌曲、口說及語音辨識等英語學習資源，學生普遍表示，學習英語不再那麼困難，也發現學校愈來愈多孩子敢開口說英語。

後港國小石詔惠老師表示，利用酷英平台的資源進行英語教學，學生可以立即用平板做練習，老師隨時可在課堂上補救，平板結合酷英平台，大大提升了學習動機也增進學習成效，相輔相成。除了在課堂可以用平板輔助學習外，課後學習扶助的孩子透過老師的協助，在酷英平台上安排自己的學習進度，每完成一個任務，例如拼字遊戲，老師會給予獎勵，提升自信心，也增進學習效果。

教育局表示，本計畫補助南市所有偏鄉學校平板，再配合偏鄉學校每生各一台平板，運用國教署委託國立台灣師範大學團隊製作的Cool English酷英線上學習平台，包含聽、說、讀、寫，以及學習補救與加強等不同學習專區，可提高學生自主學習的動機，也增進英語學習的樂趣和挑戰。

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