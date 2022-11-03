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國2小貨車失控追撞大貨車釀1傷　下班尖峰車流回堵5公里

▲國2西向13.6K處今（3）日傍晚5時許，1輛小貨車失控追撞前方大貨車，消防人員到場救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國2西向13.6K處今（3）日傍晚5時許，1輛小貨車失控追撞前方大貨車，消防人員到場救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國2桃園機場路段今（3）日傍晚發生小貨車失控追撞大貨車意外，小貨車吳姓駕駛被夾在駕駛座上，消防人員破壞後將吳男救出送醫，其中腹部與腳部受傷，還好意識清楚。送醫治療中，警方為2名駕駛酒測，酒測值均為零，初步判定為小貨車未注意前方路況釀禍，車禍意外已於晚間6時34分排除，但後方回堵近6公里。

▲國2西向13.6K處今（3）日傍晚5時許，1輛小貨車失控追撞前方大貨車，小貨車車頭嚴重扭曲變形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國2西向13.6K處今（3）日傍晚5時許，1輛小貨車失控追撞前方大貨車，小貨車車頭嚴重扭曲變形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道六隊指出，勤指中心於今天傍晚5時30分許接獲通報，國道2號西向13.6公里，也就是南桃園交流道路段附近發生事故，派遣線上巡邏車前往處理，並聯繫交控中心通知事故處理小組前往，於事故前方CMS可變字幕提醒用路人注意路況，並請警察廣播電台加強宣導。

員警在現場發現為小貨車追撞大貨車事故，年約30歲小貨車吳姓駕駛被夾在駕駛座上，小貨車車頭嚴重毀損，大貨車司機則未受傷，消防人員拉出受困吳男後，發現腹部與腳部受傷，但意識清楚，無生命危險，已由救護車送往部立桃園醫院救治，警方為2名駕駛酒測，均無酒駕之事實。

▲國2西向13.6K處今（3）日傍晚5時許，1輛小貨車失控追撞前方大貨車，警方與消防人員在場處理搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國2西向13.6K處今（3）日傍晚5時許，1輛小貨車失控追撞前方大貨車，警方與消防人員在場處理搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方初步判定，疑似小貨車未注意前方車況狀及大貨車後方釀禍，由於正值下班尖峰期間，造成後方嚴重回堵近6公里，警方處理至晚間6時34分完成排除；國道六隊呼籲，駕駛人駕駛車輛行駛國道，常因精神不濟打瞌睡或分心為常見肇事因素。如未注意車前狀態肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，籲請駕駛人養足精神再上路，疲勞時下交流道或至服務區休息，以避免意外事故發生。

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