攜手8位參選新人做薑餅屋　侯友宜力挺：感動年輕人願意犧牲奉獻

記者崔至雲／新北報導

選戰倒數，新北市長侯友宜今（4）日與8名首度參選的國民黨籍議員候選人一起製作薑餅屋。侯友宜提到，這幾年碰上疫情，新人們因為戴著口罩，好多人不認識他們，甚至連他們的名字都沒有聽過，但他們非常認真，期待市民給他們更多支持的力量，讓他們一起為市民服務。

▲侯友宜攜手8位新人蓋薑餅屋。（圖／記者許靖騏攝，下同）

侯友宜一開始先為自己拉票，「我是2號、好好為你做事的侯友宜」，今天很開心跟8位第一次參選的新人共同來拚選戰，很感動這幾位年輕人願意為這塊土地犧牲、奉獻。

侯友宜提到，因為疫情關係，他們戴著口罩，好多人都不認識，甚至都沒有聽過他們的名字，他們要出頭非常困難，但他們很認真，不僅街頭宣講、菜市場拜票，網路上也對公共議題表示態度，希望他們好好做事、好好拚選戰，同時也需要市民給他們加油打氣。

而這8名第一次參選的年輕人，如何合力製作薑餅屋呢？首先是第一選區（淡水、八里、三芝、石門）的議員候選人陳家琪 ，黏上薑餅屋的前門，象徵淡水河是新北對外的主要門戶。第三選區（新莊）黃聖超、第四選區（三重、蘆洲）的林鼎超，分別黏上左右側牆壁，成為侯友宜一起打拚的左膀右臂。

至於第三選區的（新莊）戴湘儀則是黏上後門，以最美背後靈之姿，在侯友宜身後撐腰。第四選區（三重、蘆洲）吳訓孝、第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）呂家愷黏上左右側屋頂，象徵為人民遮風擋雨。

而第九選區（新店、坪林、石碇、深坑、烏來） 的黃心華黏上煙囪，代表大家一起向前衝。第十選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）的蕭敬嚴則是黏上大門，象徵新北敞開大門迎向新的未來、許多觀光景點歡迎旅客來玩。

最後由侯友宜為薑餅屋掛上「HOU HOU門牌」並點亮薑餅屋，並期待未來與8名首度參選議員的候選人，一起為新北年輕人做伙打拚起家厝。