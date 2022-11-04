15歲少女翹家8天沒上課　「1杯珍珠奶茶」竟釣到她出面了

▲員警用同理心向少女小美勸說及關懷，並告知潛藏風險和法治教育。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名15歲少女(化名:小美)時常翹課、翹家，只要看到家人打電話給她，小美就會按拒接並且「拉黑」封鎖。警方上月23日接獲失蹤通報，透過小美的臉書聯繫到她，得知她喜歡喝珍珠奶茶，女警主動說要請她喝，31日成功約碰面，小美也答應回歸校園。

高雄市少年隊上月23日接獲失蹤通報，一名15歲少女小美已多日未按時到校，有時學時輟的現象，且常常離家未歸，這次更逃家長達8天，立即啟動緊急協尋機制。

警方訪查後，發現小美常與媽媽、姐姐們約定會在晚上10點前回家，但都食言而肥，未按時返家或到校就學，母女每次對話就是吵架，無法心平氣和地聊天。小美每見家人打電話找她時，就將家人來電拒接後直接拉黑，只有在學校犯錯或求助家人時，才會將家人電話解除封鎖。

小美的媽媽表示，對小美的偏差行為無可奈何，又無法得知小美在外的朋友圈，深怕小美受同儕、朋友的影響誤入歧途，希望警方幫忙找人。

▲女警表示要請喝珍珠奶茶，少女就答應見面。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方透過小美的臉書聯繫到她，小美表示，這8天都住在同齡朋友家，聊天過程中，女警意外得知小美愛喝珍珠奶茶，便主動表示要請她喝飲料，小美也答應碰面。

女警與小美關懷輔導時，小美直言，和母親關係很差，又與姐姐年齡差10歲，無法談心，相較之下，和在外朋友相處沒壓力，沒有生活費用就和朋友參與廟會活動，但不知其中潛藏的風險，不過現在知道家人會擔心她的安危，她也願意回家、回歸校園。