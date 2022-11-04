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「入秋最糟的1天！」高雄人狂被清淨機吵醒　恐怖霧霾淹沒高樓

▲空氣能見度不佳，甚至淹沒高樓。（圖／嵌入PTT）

網搜小組／劉維榛報導 

「今天早上被清淨機吵起！」高雄有網友表示，今（4）日空氣濾淨機猛烈運轉，吵到他瞬間驚醒，結果窗外一片霧茫茫，讓他崩潰哀號「今天大概是下半年入秋看過空氣品質最糟的一天！」文章曝光後，釣出一票南部民眾回應，「空氣味道怪怪的」、「空氣清淨機開好開滿！這只是剛開始...還有4-5個月呢」。

一名網友在PTT抱怨，今天一早不是被鬧鐘吵醒，而是「被清淨機吵起」，睡眼惺忪的他往窗外一看傻眼了，「天啊，霧氣...不是是霾，難怪清淨機一直狂運轉！」

原PO隨手查詢高雄空氣品質狀況，結果早上7點多呈現一片紅橘黃警示小圖，讓他驚呼「今天大概是下半年入秋看過空氣品質最糟的一天！」

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▲天空霧茫茫，空汙籠罩。（圖／嵌入PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友被空濾吵醒。（圖／翻攝PTT）

不僅如此，同樣一名高雄網友發文「無言了，住高樓層往窗外看一片霧茫茫，看了一下在意空氣...」空氣品質指標（AQI）顯示128，代表著對敏感群族群有害。

文章曝光後，當地網友也崩潰哀號，「一早起來看到空氣清淨機很認真在工作，一出門外面一片白」、「第一次住高雄嗎？這是高雄入冬日常」、「AQI才橘標 這只是開始」、「空氣味道怪怪的」、「空氣清淨機開好開滿！這只是剛開始...還有4-5個月呢」、「開空氣清淨機，出門口罩戴好吧」、「台中以南一片黃」、「今天真的很嚴重啊！整個霧茫茫的」。

實際查看保署空氣品質監測網，今早10點高雄市空氣品質指標呈現「橘色（對敏感族群不健康）提醒」，並指出東北風影響時，雲嘉南以北風力較強擴散條件佳，高屏地區位於尾流弱風區，污染物易累積，因此提醒南部敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲高雄空品幾乎呈現橘色警示。（圖／翻攝保署空氣品質監測網）

事實上，昨日有岡山網友也抱怨，空氣瀰漫塑膠臭味，「真的，塑膠味」、「整個咳嗽到不行」！對此，高雄市環保局表示，昨日清晨岡山區大氣條件為不利，易造成汙染於地面盤旋，另調閱微型感測器資料，早上6點起顯示有可疑汙染源，相關人員積極巡查是否有露天燃燒行為。

如經查獲露天燃燒行為，可禕空氣污染防制法第67條處分1200元-10萬元罰鍰。環保局呼籲，秋冬季節高雄地區大氣擴散條件較差，易造成污染物於周遭持續累積，市民朋友應避免進行露天燃燒行為，造成空氣汙染。

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