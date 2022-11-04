檢舉有錢領！「這縣市」抓酒駕下猛藥　最高3千元獎金入袋

▲黃姓男子酒後駕駛BMW撞倒4行人，造成一死三重傷悲劇。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

還敢酒駕嗎？高雄市於2022年8月4日公布「高雄市獎勵檢舉交通肇事致人傷亡逃逸及酒後駕車辦法」，民眾若提供事證協助警方調查酒後駕駛汽機車案件，因而查獲移送或舉發案件，檢舉機車可獲頒新台幣1千元、汽車3千元獎金。

去年12月26日，高雄愛河發生酒駕車禍，開BMW的黃姓男子高速撞上過馬路的林姓男子一家四口，造成1死3重傷悲劇，黃男接受酒測，酒測值高達1.24毫克。高雄市長陳其邁即宣布，將修正「高雄市檢舉交通肇事致人傷亡逃逸獎勵辦法」，納入檢舉酒駕獎金相關規定。

▲此事發生後，高雄市提出酒駕6大修法建議，納入檢舉酒駕獎金。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市於2022年8月4日公布「高雄市獎勵檢舉交通肇事致人傷亡逃逸及酒後駕車辦法」，民眾只要到發生地轄區分局報警或打110報案，向警方主動提供酒駕時間、地點、車牌號碼、車輛種類、顏色、行車去向或其他具體資料，並留下真實姓名及聯絡方式，若因此警方根據檢舉資料證據，查獲或舉發酒駕案件，即可申請獎金，檢舉機車可獲頒新台幣1千元、汽車3千元獎金。但檢舉之民眾若為該汽機車之所有人或同車乘客及同桌共飲者，不適用。

高雄市政府警察局表示，為獎勵民眾檢舉高雄市肇事致人傷亡逃逸案件，提高破案率並確保民眾權益，本市於2013年訂定「高雄市檢舉交通肇事致人傷亡逃逸獎勵辦法」，鼓勵市民朋友對於肇事逃逸案件能提供線索，協助警方偵辦。近年來，鑑於酒後駕車常造成人員死傷、財物損失，影響民眾生命財產甚鉅，市府為獎勵民眾檢舉酒後駕車案件，嚇阻酒後駕車行為，確保民眾生命、財產安全，由警察局研議增列檢舉酒後駕車獎勵金規定。

▲高雄市抓酒駕有獎金！檢舉機車可獲頒新台幣1千元、汽車3千元；抓肇逃也有6萬元獎金。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方指出，高雄市政府每年均編列獎勵金預算，鼓勵民眾檢舉肇事逃逸案件，現行檢舉交通肇事致人傷亡逃逸案件，最高可獲頒6萬元外，現在又將檢舉酒後駕車納入獎勵金規定，希望能發揮嚇阻酒駕功效，警方呼籲民眾踴躍提供具體事證檢舉，希望酒駕者勿存僥倖心態。