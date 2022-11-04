　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢舉有錢領！「這縣市」抓酒駕下猛藥　最高3千元獎金入袋

▲▼高雄國賓飯店前車禍，一輛深灰色BMW撞倒4行人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃姓男子酒後駕駛BMW撞倒4行人，造成一死三重傷悲劇。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

還敢酒駕嗎？高雄市於2022年8月4日公布「高雄市獎勵檢舉交通肇事致人傷亡逃逸及酒後駕車辦法」，民眾若提供事證協助警方調查酒後駕駛汽機車案件，因而查獲移送或舉發案件，檢舉機車可獲頒新台幣1千元、汽車3千元獎金。

去年12月26日，高雄愛河發生酒駕車禍，開BMW的黃姓男子高速撞上過馬路的林姓男子一家四口，造成1死3重傷悲劇，黃男接受酒測，酒測值高達1.24毫克。高雄市長陳其邁即宣布，將修正「高雄市檢舉交通肇事致人傷亡逃逸獎勵辦法」，納入檢舉酒駕獎金相關規定。

▲▼高雄國賓飯店前車禍，一輛深灰色BMW撞倒4行人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲此事發生後，高雄市提出酒駕6大修法建議，納入檢舉酒駕獎金。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市於2022年8月4日公布「高雄市獎勵檢舉交通肇事致人傷亡逃逸及酒後駕車辦法」，民眾只要到發生地轄區分局報警或打110報案，向警方主動提供酒駕時間、地點、車牌號碼、車輛種類、顏色、行車去向或其他具體資料，並留下真實姓名及聯絡方式，若因此警方根據檢舉資料證據，查獲或舉發酒駕案件，即可申請獎金，檢舉機車可獲頒新台幣1千元、汽車3千元獎金。但檢舉之民眾若為該汽機車之所有人或同車乘客及同桌共飲者，不適用。

高雄市政府警察局表示，為獎勵民眾檢舉高雄市肇事致人傷亡逃逸案件，提高破案率並確保民眾權益，本市於2013年訂定「高雄市檢舉交通肇事致人傷亡逃逸獎勵辦法」，鼓勵市民朋友對於肇事逃逸案件能提供線索，協助警方偵辦。近年來，鑑於酒後駕車常造成人員死傷、財物損失，影響民眾生命財產甚鉅，市府為獎勵民眾檢舉酒後駕車案件，嚇阻酒後駕車行為，確保民眾生命、財產安全，由警察局研議增列檢舉酒後駕車獎勵金規定。

▲高雄市抓酒駕有獎金！檢舉機車可獲頒新台幣1千元、汽車3千元獎金。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市抓酒駕有獎金！檢舉機車可獲頒新台幣1千元、汽車3千元；抓肇逃也有6萬元獎金。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方指出，高雄市政府每年均編列獎勵金預算，鼓勵民眾檢舉肇事逃逸案件，現行檢舉交通肇事致人傷亡逃逸案件，最高可獲頒6萬元外，現在又將檢舉酒後駕車納入獎勵金規定，希望能發揮嚇阻酒駕功效，警方呼籲民眾踴躍提供具體事證檢舉，希望酒駕者勿存僥倖心態。

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
終結交通黑暗期　交長：國1五堵到汐止「主線11/7全面通車」
全台唯一！　星宇航空頭等艙內部亮相
閃亮亮「破尺度炸出南半球」！　8萬人看光：圓
快訊／農遊券4.0來了！　「買600送600」
正妹候選人28歲罹癌！　長髮掉光變光頭
快訊／金主遭逮捕！　澎恰恰回應了
傳台積電「美籍工程師」返國！一票嗨：巨嬰走了　他揭內幕
警界高層跟天道盟角頭去招待所！　找傳播妹開趴狂歡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

趁著同事低頭刷手機「水果刀刺頸」殺了他！基隆工人判刑15年定讞

看上14歲鮮肉同事！她喝醉忍不住坐上去　硬上下場超慘

參選苗栗縣文聖里長...候選人6千元買1家6票　地檢署火速起訴

欠30萬賭債！20歲男回收場行竊失風　驚慌落跑「鈔票沿途狂掉」

恩恩爸提告新北市政府...求償國賠1元　哽咽：只想知道81分鐘真相

男大生叭一聲秒被汽車撞噴掰咖　無良駕駛落網：撿手機才會偏

每票1000元賄選！新埔鎮代候選人涉嫌重大　與兄同遭聲押

正妹台鐵月台翹臀一陣熱！怒揪背包男伸鹹豬手　一條牛仔褲逆轉

醉撞1家4口釀1死3傷！高雄BMW男磕3響頭拚交保被打臉：延押2月

幫澎恰恰還2.4億債務　「百億賭王」林秉文涉嫌洗錢...300萬交保

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

陳大天欠債「張小燕霸氣幫還一半」　鉅額曝光！小S驚呼：那麼多

西門町當街捅殺！和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

趁著同事低頭刷手機「水果刀刺頸」殺了他！基隆工人判刑15年定讞

看上14歲鮮肉同事！她喝醉忍不住坐上去　硬上下場超慘

參選苗栗縣文聖里長...候選人6千元買1家6票　地檢署火速起訴

欠30萬賭債！20歲男回收場行竊失風　驚慌落跑「鈔票沿途狂掉」

恩恩爸提告新北市政府...求償國賠1元　哽咽：只想知道81分鐘真相

男大生叭一聲秒被汽車撞噴掰咖　無良駕駛落網：撿手機才會偏

每票1000元賄選！新埔鎮代候選人涉嫌重大　與兄同遭聲押

正妹台鐵月台翹臀一陣熱！怒揪背包男伸鹹豬手　一條牛仔褲逆轉

醉撞1家4口釀1死3傷！高雄BMW男磕3響頭拚交保被打臉：延押2月

幫澎恰恰還2.4億債務　「百億賭王」林秉文涉嫌洗錢...300萬交保

遠東徐旭東看好SOGO百貨周年慶買氣　今年業績目標提高至118億

【廣編】有閑購物雙11「你按讚我降價」PS5、巨大哥吉拉價格你決定

剛奪走鐘獎年度男創作者　賤葆「YT訂閱破百萬」！鐵粉曝成功3關鍵

宅神撂話國民黨幫林耕仁「站一個打一個」　朱立倫傻眼：助選是天經地義

山下智久真的脫光！《今際2》首曬6塊腹肌超狂…肉體美吸網朝聖

提早終結交通黑暗期　交長宣布國1五堵到汐止「主線11／7全面通車」

趁著同事低頭刷手機「水果刀刺頸」殺了他！基隆工人判刑15年定讞

9年列裝創全球紀錄　運-20堅韌機翼秘密來自毫米彈珠

看上14歲鮮肉同事！她喝醉忍不住坐上去　硬上下場超慘

陸企國美電器預告「停發工資」　要求員工簽承諾函理解

社會熱門新聞

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

幫澎恰恰還債！林秉文嫌洗錢300萬交保

開太慢被按喇叭　駕駛撞飛騎士

即／詐騙集團中壢囚虐32人　警破門攻堅

債務談判爆衝突！新店15歲少年遭砍躺血泊

藝人陳仙梅國道遭追撞　貼文「沒耽誤通告！」

保時捷違停嗆：有種開槍！　無照屁孩討拍芭比Q了

澎湖轎車翻覆！29歲媽慘死　4歲幼女、好友受傷送醫

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

快訊／國1北向台北段事故！車流回堵3km

即／淡水騎士與公車事故　頭部重創無意識送醫

即／高雄牙醫診所縱火！姊弟戀復合不成潑汽油　2人燒傷送醫

高虹安男友帥氣長相曝光　比肩合照親密入鏡

更多熱門

相關新聞

「入秋最糟的1天！」高雄人狂被清淨機吵醒

「入秋最糟的1天！」高雄人狂被清淨機吵醒

「今天早上被清淨機吵起！」高雄有網友表示，今（4）日空氣濾淨機猛烈運轉，吵到他瞬間驚醒，結果窗外一片霧茫茫，讓他崩潰哀號「今天大概是下半年入秋看過空氣品質最遭的一天！」文章曝光後，釣出一票南部民眾回應，「空氣味道怪怪的」、「空氣清淨機開好開滿！這只是剛開始...還有4-5個月呢」。

醉撞1家4口釀1死3傷　高雄BMW男再延押2月

醉撞1家4口釀1死3傷　高雄BMW男再延押2月

澎湖騎士遭撞「顱內出血」　酒駕駕駛肇逃遭逮

澎湖騎士遭撞「顱內出血」　酒駕駕駛肇逃遭逮

他狂打1081通110下場慘了

他狂打1081通110下場慘了

女子落水湖中待救！警手抓木板跳水救人

女子落水湖中待救！警手抓木板跳水救人

關鍵字：

高雄酒駕肇逃獎金高雄市警察局交通大隊

讀者迴響

熱門新聞

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

幫澎恰恰還債！林秉文嫌洗錢300萬交保

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

76歲資深女星「牽小40歲男友」放閃！　情侶裝約會

司機送貨吃泡麵　脫口罩罰8千

隱藏版來了！LINE「19款限時免費貼圖」大公開

iPhone摔地上竟裂成「天使的翅膀」

三寶違停拒配合　群警對峙喊下車

潘逸安兒出生2週「疑患超級罕病」！

3縣市豪大雨！　北台灣越晚越濕冷16℃

開太慢被按喇叭　駕駛撞飛騎士

女實況主「壓胸擠水」紅到Reddit

更多

最夯影音

更多
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面