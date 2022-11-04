醉撞1家4口釀1死3傷！高雄BMW男磕3響頭拚交保被打臉：延押2月

▲黃子洋酒駕釀成1死3傷慘劇。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄38歲男子黃子洋去年12月26日酒後開BMW，高速撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林與二名女兒重傷，震驚社會，黃男被依殺人罪起訴，高雄地院今年7月一審宣判，以涉酒駕致死罪判處黃子洋徒刑7年10月；全案上訴後，由於黃子洋羈押期即將屆滿，高雄高分院認為他有逃亡之虞，裁定延押2個月。

▲黃子洋（中）被裁定延押2個月。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

這起引發社會矚目的車禍發生在去年12月26日晚間7時20分，黃子洋酒後駕駛一輛BMW行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上林姓男子一家4口，造成林妻當場死亡，林男和兩個女兒重傷，黃男酒測值高達1.24毫克，林男至今仍在積極復健，尚未上班，兩個女兒則已回到學校上課。

黃子洋在犯案後被羈押看守所，檢察官偵辦後依殺人罪將黃男起訴，今年2月15日高雄地方法院開庭時，黃子洋出庭時在庭上當場下跪磕3個響頭道歉，他也透過律師，表示願意將自己名下唯一一間房產的權狀交出，以利後續的賠償協調事宜。據了解，這間房屋位於小港區漢民路上，市價約1600到1800萬之間。

▲黃子洋酒駕釀成1死3傷慘劇。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

被害家屬對黃男的道歉相當不滿意，痛批黃根本沒誠意，只想拼交保，而磕這個3個響頭，「死去的人就可以回來嗎？」這樣的道歉「根本噁心」，法院6月7日召開辯論庭，受重傷的林男首度坐著輪椅出庭，黃子洋和辯護律師在庭上仍不承認有殺人之故意，也對於自己的酒駕行為感到後悔，不過他在陳述時表示當時燈號是綠燈，他見到林家人後就急踩煞車。

高雄地方法院7月1日一審宣判，黃子洋親自到庭聆聽，受傷的林父則沒有到庭，法官依酒駕致死罪判處黃子洋徒刑7年10月。

全案可上訴後，目前仍在審理中，由於黃子洋羈押期即將屆滿，高雄高分院認為他有逃亡之虞，裁定從明（5）日起延押2個月。