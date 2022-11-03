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社會 社會焦點 保障人權

狂打1081通110騷擾警察！只因「覺得害怕」求保護　男子下場慘了

▲▼現在手機的解鎖方式有許多不同設計。（圖／載自pixabay）

▲高雄洪姓男子因覺得害怕，3個月內打了1081通電話報警。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一洪姓男子聲稱「覺得害怕，想請警方保護」，竟在3個月內狂打1081通電話報警，經警方勸導仍未改善，警方派人到他家查看，洪男又避不見面，只是持續撥打110，警方只好依違反社會秩序維護法將他送辦。高雄簡易庭審酌洪男患有妄想型思覺失調等病症，依他犯無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，處罰鍰5千元，全案還可上訴。

判決指出，洪男3個月內狂打1081通電話報警，內容都為騷擾電話，或無具體報案事由，雖然接聽專線的員警已多次在電話中，以口頭和語音播放宣導，要洪男不得無故撥打報案專線，但洪男仍屢勸不聽，警方也多次派員到洪男家查看和勸阻，但洪男的母親都不願讓警方進入，洪男也不出面，洪母只是表示會代為約制洪男，不需警方協助，但洪男仍頻頻打電話來騷擾，最後警方只好將他依違反社會秩序維護法移送法院。

全案審理時，洪男辯稱因為「他覺得害怕，才多次撥打報案專線，想請求警方保護」，但法官審理後，認為洪男今年8月打了685通電話、9月打了395通、10月打了1通，內容多言語不清、不知所云，確有無故撥打報案專線，且經勸阻不聽的事實，可能會影響有緊急事故，想撥打報案專線的其他民眾，審酌洪男患有妄想型思覺失調症、持續性憂鬱症等，依他犯無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，處罰鍰5千元，全案還可上訴。

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