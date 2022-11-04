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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宅神嗆國民黨幫林耕仁「站一個打一個」　朱立倫傻眼：助選天經地義

▲▼朱立倫拜訪王鴻薇競選辦公室。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫拜訪王鴻薇競選辦公室。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一選舉進入白熱化階段，新竹市長成為全國選情最熱之地，國民黨候選人林耕仁爆料民眾黨候選人高虹安聘用男友擔任公費助理爭議，宅神朱學恒昨在直播為高虹安抱不平，「我看國民黨有哪些下三濫接下來幫林耕仁站台，站一個打一個！」國民黨主席朱立倫今（4）日受訪時直言，「我有沒有聽錯？」國民黨幫提名同志來助選本就是天經地義、天公地道的事。

朱立倫今日上午拜訪台北市議員王鴻薇競選總部，對於朱學恒「站一個打一個」一說感到詫異，記者提問後還愣了一下才說「我有沒有聽錯？」朱立倫表示，「我們國民黨提名的是林耕仁啊！」國民黨幫提名同志來助選，是天經地義、天公地道，也是道義責任。

朱立倫指出，明天前高雄市長韓國瑜要到新竹市幫林耕仁加油打氣，他自己前2天已經過去，接下來前總統馬英九、新北市長侯友宜等，每一位都會去幫提名同志加油，朱重申「這是很正常，天公地道、天經地義的事情」。

至於競選黨主席時曾誓言2022六都過半、拿下16縣市，年底關鍵點是在澎湖？朱立倫則說，每一個縣市都是關鍵，身為黨主席絕對不會說哪一個縣市不是關鍵，但是澎湖的黨內參考民調，都顯示經過整合後國民黨的縣長穩定領先，但絕對不能掉以輕心，因為民進黨選舉手段非常厲害，在最後關鍵不知道會使用什麼樣的奧步。

朱立倫指出，澎湖有很多旅外鄉親最後回來投票，這是民意調查中沒有辦法調查到的，所以要幫現任縣長賴峰偉加油，以及新任的澎湖縣黨部主委陳雙全非常認真努力，相信陳雙全的整合力也非常強。

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