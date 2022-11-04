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大台中市政發展協會民調　盧秀燕46.7%蔡其昌19.4%

▲▼大台中市政發展協會針對台中市長最新民調，盧秀燕以46.7%勝過蔡其昌的19.4%。（圖／大台中市政發展協會提供，下同）

▲▼大台中市政發展協會針對台中市長最新民調，盧秀燕以46.7%勝過蔡其昌的19.4%。（圖／大台中市政發展協會提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2022台中市長選舉只剩20多天，大台中市政發展協會4日公布最新民調，東海大學教授、大台中市政發展協會執行長潘兆民表示，根據民調，如果明天是投票日，爭取連任的市長盧秀燕以46.7%領先蔡其昌的19.4%，支持度差距27.3%，有61.4%看好盧秀燕會當選，看好蔡其昌則為11.5%，看好度差距49.9%，逼近五成。

▲▼大台中市政發展協會針對台中市長最新民調，盧秀燕以46.7%勝過蔡其昌的19.4%。（圖／大台中市政發展協會提供，下同）

前台中市議員王秋冬表示，候選人提出的選舉口號，常常是吸引民眾投票的關鍵，這次盧秀燕提出「守護台中我堅持」和「正向選舉為孩子做榜樣」口號，根據民調顯示，認為有好感的民眾有41.8%、反感則有6.3%、沒意見為51.9%，顯見盧秀燕的口號是選得比較正確，有符合媽媽市長這個人設。

至於蔡其昌提出的「行動派」和「改變台中，贏回光榮」，王認為，有好感的市民只有22.3%、反感則有10.3%、沒意見67.4%，顯見蔡其昌的選舉口號對於大部分市民是無感，且反感比例也比盧多。

王秋冬提到，蔡陣營大打捷運藍線卡關負面選戰，反而隔空打到林佳龍前市長，同時也讓台中市民納悶藍線卡在中央，蔡是現任立法院副院長，過去幾年到底為台中做過什麼，因此才幾度更換與市議員合掛的看板，並改變選舉主題，顯見蔡其昌團隊選舉步驟打得比較凌亂。

民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻解讀，盧秀燕目前支持度較高，是因為防疫部分做得很到位。其次，受惠於美中貿易戰「台商回流」，台中市是很合適的生產基地，因此這幾年台中招商引資都很成功。最後就是盧秀燕施政的風格是平淡沒有花招，民眾對她比較放心，對盧秀燕團隊比較放心，以上是盧秀燕民調高的三個利基。

對於外界評估選情冷，郭達鴻認為，今年確實是負面選舉比較嚴重的一年，負面議題打到現在都已經不知道在選什麼，因此會影響年輕選民、中間選民可能考慮不投票，造成投票率不高，以他觀察，台中綠軍其實有42％的實力，很明顯與蔡其昌的支持度有段差距，蔡要急起直追，還需要再努力。

大台中市政發展協會委託艾普羅行銷市場研究公司執行民調，針對台中市20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，電話號碼以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記之住宅電話。

訪問期間為10月27至30日，共成功訪問1074份有效樣本，資料依照台中市20歲以上之性別、年齡、行政區之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。

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