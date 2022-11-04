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候選人站「待轉區」拜票...路人看傻　一查竟是高雄傳奇柳淑芳

▲▼候選人站「待轉區」拜票...路人全看傻！一查竟是高雄傳奇柳淑芳。（圖／讀者提供）

▲候選人站「待轉區」拜票...路人全看傻！一查竟是高雄傳奇人物柳淑芳。（圖／讀者授權提供）

記者賴文萱／高雄報導

FB社團「路上觀察學院」中近來出現一張照片，只見一名候選人拿著宣傳手舉牌，站在大馬路待轉區拉票，PO文網友嚇得直呼「以為眼睛花了，太危險啦！」該篇貼文底下，其他網友認出這名候選人，就是被稱為高雄傳奇人物的左營、楠梓區無黨籍市議員候選人柳淑芳，而本尊事後也親自在社團道歉表示，「對不起，不知道待轉區不能站」，再度吸引網友前來留言朝聖。

這名網友1日在社團中PO文指出，「以為眼睛花了~直接站在待轉區拉票~太危險啦！」，該張照片先是引來網友痛批，「現在不守法，當選後還能指望她守法嗎！」、「讓她嚐嚐待撞區的厲害！（誤」、「知法犯法，妨礙交通安全，要重罰」、「選上到底是有多少可以撈，有需要這樣賣命嗎」。

▲▼候選人站「待轉區」拜票...路人全看傻！一查竟是高雄傳奇柳淑芳。（圖／讀者提供）

▲柳淑芳被網友捕捉到站在大馬路待轉區拜票，引發關注。（圖／讀者授權提供）

不過，事後有網友發現，這位候選人就是被稱為高雄傳奇人物之一的柳淑芳，她今年登記參選第4選區左營、楠梓區市議員。她過去每回參選，都會在抽籤現場「脫衣」表達獨派訴求，今年則穿著特製的細肩帶短裙亮相，裙子上還特別印著「裡面有穿」的字樣，防止被選委會拉出場外的狀況。

▲▼柳淑芳每回參選都會在抽籤現場「脫衣」表達獨派訴求。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼參選第4選區左營、楠梓區的無黨籍市議員候選人柳淑芳。（圖／地方中心攝影）

▲▼柳淑芳每回參選都會在抽籤現場「脫衣」表達獨派訴求，她這次則穿著特製的細肩帶短裙亮相，裙子上還特別印著「裡面有穿」的字樣 。（圖／地方中心攝）

▲▼參選第4選區左營、楠梓區的無黨籍市議員候選人柳淑芳。（圖／地方中心攝影）

不少網友認出她後便紛紛留言，「從小看她選到大」、「人稱高雄16大傳奇人物第四名」、「傳奇人物欸 哈哈」、「每隔兩年出現一次」。

▲▼候選人站「待轉區」拜票...路人全看傻！一查竟是高雄傳奇柳淑芳。（圖／翻攝自FB社團路上觀察學院）

▲▼不少網友得知後，惡搞照片，搞笑P圖。（圖／翻攝自FB社團路上觀察學院）

▲▼候選人站「待轉區」拜票...路人全看傻！一查竟是高雄傳奇柳淑芳。（圖／翻攝自FB社團路上觀察學院）

而柳淑芳本人發現自己照片被PO到社團後，也親自在留言區道歉表示，「對不起，不知道待轉區不能站，警察有來勸導告知，阿姨就立刻離開了」，奇特發言再度吸引網友前來留言朝聖，更有許多網友開始惡搞P圖，成為另類選舉話題。

▲▼不少網友得知後，惡搞照片，搞笑P圖。（圖／翻攝自FB社團路上觀察學院）

▲柳淑芳本人發現自己照片被PO到社團後，也親自在留言區道歉。（圖／翻攝自FB社團路上觀察學院）

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