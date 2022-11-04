再槓林耕仁　朱學恒嗆「邊緣仁」：老子不道歉直接提告吧！

▲朱學恒昨日痛批林耕仁「還要不要當人」。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者詹宜庭／台北報導

宅神朱學恒因不滿國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料民眾黨對手高虹安「疑似找男友當人頭詐領助理公費」，昨日於直播上痛罵林「還要不要當人」，而林耕仁陣營也不甘示弱，要求朱學恒3日內以相同直播方式，更正不實言論，否則將委任律師追訴其民刑事法律責任。對此，朱學恒再嗆林耕仁，「老子不會道歉，你直接提告吧！」

朱學恒昨日在「朱學恒的阿宅萬事通事務所 」節目上痛批，林耕仁拿到爆料資料後未先查證，就直接開打高虹安，「這已經不叫公民了，這根本不配被稱作人民，你還要不要當人？」針對朱學恒批評，林耕仁競選總部發言人徐維遠今日回應，朱學恒的直播內容嚴重悖離事實，要求朱學恒3日內以相同直播方式，更正不實言論，回復林耕仁名譽，否則將委任律師，追訴其民刑事法律責任。

豈料，朱學恒並不理會林耕仁陣營的道歉要求，稍早透過臉書發文再嗆，「邊緣仁不用說什麼三天內道歉啦，老子不會道歉，你直接提告吧，我被告最開心了，大家法院見！到時候一併供出來誰餵的資料囉，希望選前趕快開庭。」更轟，「麻煩你這幾天好好反省吧，動作快一點好嗎？」

徐維遠今日中午表示，昨日晚間開始，包括民眾黨從政黨員在內的網友至林耕仁臉書粉絲專頁留言，指責林耕仁攻擊往生者及其子女等不實言論，經查詢後，發現起因是朱學恒昨天直播時，多次以言語表達並暗指「林耕仁操弄網軍側翼肉搜出李姓前助理的家人資訊，並指使側翼攻擊李姓助理已過世之前妻」等不實言論，長達40分鐘，有林耕仁粉專截圖及朱學恒前開直播錄影可佐。

徐維遠說，林耕仁10月31日記者會上對高虹安「是否涉嫌詐領助理費」提出質疑，完全是針對公領域及攸關公共利益的範疇，從未提及李姓前助理及其家人之任何個人資訊，請朱學恒切勿未經合理查證，即信口開河，恣意傳播不實之事，並致林耕仁的名譽受損。