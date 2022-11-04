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從薏仁藻類萃取成飼料取代抗生素　海大教授率團隊創業讓魚蝦更健康

▲▼頂新,好食好事基金會,抗生素,炬銨生物科技,林翰佳。（圖／業者提供）

▲林翰佳為解決濫用抗生素問題，創立炬銨生技。

圖、文／頂新提供

全世界的抗生素，給動物吃的大約是人類的四倍，而養殖業時常利用抗生素預防疾病，進而造成細菌產生抗藥性。臺灣海洋大學生命科學暨生物科技學系特聘教授林翰佳為了解決濫用抗生素的問題，從薏仁與藻類等植物性食材中萃取天然抗菌成分，2019年創業成立炬銨生物科技股份有限公司，3年來與超過百家養殖場合作， 成功打進無抗生素養殖市場。

研究顯示到2050年，全球每年估計有千萬人死於超級細菌，因為屆時人類再也找不到夠強的抗生素對抗細菌疾病；雖然國內外歷年來都有各種替代抗生素的研究，不過收效有限。炬銨生技研發出全球首創將植生素濃縮成高密度的技術，效果是加工前的2000至3000倍，且天然易代謝。2017年此技術獲得科技部補助，2019年林翰佳創立炬銨生技，將技術從實驗室帶進養殖現場。

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▲▼頂新,好食好事基金會,抗生素,炬銨生物科技,林翰佳。（圖／業者提供）

▲炬銨生技專利研發的生產技術，可製造出天然易代謝的飼料，降低對抗生素的依賴。

立足於深厚的學術與技術背景，林翰佳初踏商業世界即受到相當大的震撼教育：「我們在實驗室的成果很好，在學術界的表現優異，但要商品化，我們好像幼稚園一樣。」團隊拜訪、說服一家家養殖場，並提供疾病檢測服務，幫助養殖戶檢測購入的蝦苗健康。目前，產品回購率高達六成，「我們從商業的幼稚園，現在已經是高中生了。」

創業的路上，重要的引路人與資源牽引極關重要。炬銨生技獲選第五屆好食好事基金會加速器計畫，並學習財務規畫、管理經營、策略方向、國際市場等商業知識，也認識許多投資人以及一同奮鬥的夥伴。林翰佳認為：「我認為好食不只要吃得飽，更要吃得好，吃得永續。」未來炬銨生技將持續與好食好事基金會攜手合作，加快目標的達成。

觀看炬銨生技完整故事：https://www.hao-shi.org/tw/news/detail/giantbio

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