響應化學農藥十年減半　台大博士生投入昆蟲量產研究

▲樸農創辦人林弘人期望在加速器的協助下擴大生物防治應用領域。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

為減少農藥使用，將害蟲的天敵昆蟲放入農田近年成趨勢，不過這種「生物防治技術」成本高，過去市售一隻幼蟲約二至三元，農民使用意願低。為了讓友善土地成為簡單的事，台大博士生林弘人和夥伴一頭栽入養蟲事業，創立樸農生技研發智慧化量產害蟲天敵，今年獲選好食好事加速器計畫，朝全球最大的昆蟲生產工廠目標邁進。

量產昆蟲不只能應用在農業上，也可以應用在飼料、廚餘分解、化妝品、動物疫苗等，目前樸農從功能最多的「草蛉」出發，透過自動化生產的方式量產後，放到田裡去吃害蟲，這樣農民就能夠減少農藥用量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這種生物防治方法並非新創，但據了解，台灣過去市售一隻幼蟲約二至三元，且包裝破損率高達三成，多數農民因此仍偏好選擇成本低的化學農藥。

▲樸農生技的透明包材，讓農民可透過容器確認昆蟲的狀態。

樸農創辦人林弘人、鍾秉良組隊響應農委會化學農藥十年減半政策，希望從前端削減生物防治成本，他們以研發的機器觀察每一顆蟲卵的孵化及生長，讓智慧化生產的成本降低至傳統人工養殖的20%；並改用透明包裝，除了減少損壞，農民也可透過容器確認昆蟲的狀態。

雖然樸農擁有技術，但如何說服農民從簡單便宜的噴藥改為生物防治，仍有努力空間，他們希望加入頂新和德基金捐助的好食好事基金會加速器計畫後，能藉由業師的指導，加強行銷與通路擴張，希望將自動化技術廣泛應用在生物領域，朝向全球最大的昆蟲生產工廠逐步邁進。

觀看全文：https://www.hao-shi.org/tw/news/detail/buggipro