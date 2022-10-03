翻轉素食刻板印象　「愛米菜」打造儀式感素食主餐

▲愛米菜Amy Tsai新蔬食實驗室招牌產品滷肉醬。（圖／好食好事基金會提供，以下同）

生活中心／綜合報導

吃素便當也能擁有享用美食的「儀式感」! 擁有多年飲食工作經驗的彭禹庭看到消費者對美味蔬食的需求，研發出系列主餐，將流行的水煮餐或低GI餐等健康餐結合傳統味道，設計出滷肉飯、韓式炸雞、植物肉豬排、鹽酥雞等素食，打造素便當主食的「儀式感」；他的新創品牌「愛米菜」今年入選好食好事加速器計畫，下一步目標是邁向國際推廣蔬食。

據統計，台灣素食人口比例約12％、300萬；傾向健康飲食的彈性素食者也在全球日益增加，蔬食主義成生活新潮流。

為打破大眾心目中的「素食有素味」刻板印象，本身是彈性素食者的彭禹庭採用口感近似真肉、但能降低大豆味的植物基取代傳統素肉；此外，觀察到傳統素食常欠缺一道讓顧客吃便當有「儀式感」的主菜，他也設計出滷肉飯、植物肉豬排、鹽酥雞等素食主餐。

▲愛米菜Amy Tsai新蔬食實驗室創辦人彭禹庭。

彭禹庭的創食不僅讓葷食客人讚不絕口，彈性素食者接受度和忠誠度也都很高，他的新創品牌「愛米菜」也因受到市場歡迎，獲得進駐科技公司員工餐廳的機會，從微型新創轉型為專業駐點團膳服務公司。

「愛米菜」今年入選好食好事基金會的加速器計畫，將可獲四個月的免費輔導，彭禹庭希望透過加速器的協助，讓愛米菜能從以他一人為主的新創品牌，轉型為能規模量產的公司，歡迎有興趣的夥伴一起加入，走向國際讓更多人品嚐台灣特色蔬食。