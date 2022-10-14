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對抗禽流感威脅　「向天歌」以非開放性禽舍護鵝健康

▲▼向天歌,蔡英地,鵝舖子,禽流感,非開放式禽舍,好食好事基金會,頂新和德文教基金會。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲向天歌創辦人蔡英地向好食好事加速器業師分享理念。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

近日氣溫降低，進入候鳥來台度冬季節，禽流感病毒傳入台灣的風險也隨之增高，根據動植物防疫檢疫局的統計，2022年迄今已共有24例禽流感禽場確診案例。曾任企業財務長的蔡英地，於2018年返鄉接家業，投入「非開放式禽舍養殖技術」解決方案，將鵝隻全程於室內飼養，並在室內模擬戶外環境，讓鵝隻免於禽流感的威脅。

「向天歌」創辦人蔡英地的背景如同許多農村子弟，家中有著靠飼養鵝隻將孩子拉拔長大的父親，自身則離鄉求學工作。蔡英地不惑之年時，觀察到鵝肉產業受到禽流感威脅嚴重，決定返鄉創業，開創「非開放式禽舍」的養殖方式，在室內模擬傳統養殖方式，有採光罩、水池，讓鵝隻自然健康成長。

「非開放式禽舍」投入成本高，蔡英地在大面積的禽舍屋頂上裝上太陽能板賣電，並以向老農租賃土地、培訓青農養殖肉鵝技術等方式，鼓勵青農回鄉活絡農村。2021年，向天歌延伸觸角，開發出直接對消費者的品牌「鵝舖子」，讓消費者除了在鵝肉店購買鵝肉，還能直接向生產端訂購冷凍調理包。

「因為我們要做品牌，我不知道怎麼做、也不知道怎麼行銷，需要有人帶我們做。」蔡英地發現，做一個品牌需要協助，因此2022參與了好食好事的加速器計畫，獲得所需要的人脈與專業。蔡英地也希望在加速器計畫裡，認識更多食農夥伴，找到策略合作對象，讓更多人知道向天歌在做的事，號召更多思考回農的人起而行。（詳閱全文：https://www.hao-shi.org/tw/news/detail/goose

▲▼向天歌,蔡英地,鵝舖子,禽流感,非開放式禽舍,好食好事基金會,頂新和德文教基金會。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲「鵝舖子」品牌冷凍熟食調理包，好吃方便又能幫助產地。

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