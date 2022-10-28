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工科爸為護子轉學農　創立辰明智能智慧偵測動植物生長狀態

▲▼工科爸為護子轉學農　創立辰明智能智慧偵測動植物生長狀態。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲農場透過裝設AI影像設備，可取代傳統以雙眼及經驗判斷，不僅解決人力耗費的問題，亦能更聰明、快速地監控雞隻健康狀況。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

過去雞農養雞，要人工抱雞秤重，才能知道雞隻每日增重是否正常，好給予肉雞最佳的飼料配方；現在利用視覺演算法不僅能輕鬆知道雞隻的增長狀況，甚至還能預警雞隻是否活動力異常。這項新科技的發明人，來自一個愛小孩而投入農業的爸爸。

辰明智能Agromeans創辦人魏志豪原先於竹科的光電大廠捧著金飯碗，2015年因自身孩子罹患氣喘，見市面上的藥對孩子病情毫無起色，於是毅然決然辭職進台大生機所進修，親自種中藥給孩子吃，並整合智慧照明專長，創立明谷農業生技研究蟲草栽培技術與商品應用；2022年又因看見農業及養殖業人力短缺，以及極端氣候對農業的衝擊讓智慧農業、精準農業興起，魏志豪懷抱翻轉農業的夢想，連續創業提供替代農人雙眼的解決方案，創立辰明智能。

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▲▼工科爸為護子轉學農　創立辰明智能智慧偵測動植物生長狀態。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲辰明智能運用生物影像AI監控技術，能監測動物的體溫、環境溫度，並能提出低溫或者高燒警告，避免雞隻失溫或產生熱緊迫。

辰明智能的「終端動植物監控預測分析系統」可以利用視覺演算知道雞的體型、重量增長，預測最佳雞隻出貨時間，還能夠察覺雞隻有無發燒，避免養殖場因雞隻生病報廢的大型損失；需要時時關照的高經濟作物如蘭花、中藥材等，還能運用辰明智能的技術觀察光合作用的效率，個別細緻照顧。

以往仰賴老農的雙眼辨別動植物是否生長順利，現在透過辰明智能分析系統，有效解決經驗不足問題，並提升農產效益。今年辰明智能加入由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會加速器計畫，魏志豪感受到業師帶給新創公司通路、募資、人脈鏈結、經營管理技巧等的協助，也讓他更有信心帶領辰明智能成為未來農業的視覺決策核心，讓農業變得更聰明、更簡單、更便宜。

觀看全文：https://www.hao-shi.org/tw/news/detail/agromeans

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