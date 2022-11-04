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溫度今起溜滑梯！「下周這2天雨彈最猛」　放晴回暖時間曝

▲▼部分縣市出現豪大雨。（圖／記者李毓康攝）

▲東北季風影響，部分縣市仍有降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受東北季風影響，今(11/4)溫度將逐漸下降，北部、宜蘭仍有雨勢，午後南部山區有短暫雨，這波東北季風預計影響到周日上半天，下半天溫度回升，不過下周一、二將再有一波較大雨勢，下周三過後水氣減少，可望放晴，氣溫回升。

天氣風險公司分析師柯聿寧表示，昨(11/3)深夜到今(11/4)天凌晨隨著東北季風再度增強，東北季風的前緣與台灣東方暖濕空氣交會，慢慢發展成一個低壓波動，不穩定環境使宜蘭到東北角地區在深夜到凌晨出現明顯雨勢，不過隨著低壓波動逐漸東移，迎風面雨勢也緩和下來，但還是持續都有降雨狀況。

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今天中北部、宜花受東北季風增強影響，溫度逐漸下降，北部、宜蘭天氣較陰雨，白天高溫只有22度到23度，今天南部降溫不明顯，午後山區仍然有短暫雨機會，預期明天北部、東半部天氣類似，西半部有零星短暫雨。

▲▼東北季風影響，迎風面東北部等地區將出現降雨。（圖／氣象局）

▲東北季風影響，迎風面東北部等地區將出現降雨。（圖／氣象局）

柯聿寧說，這波東北季風約影響到周日(11/6)上半天，下半天台灣東方轉為高壓迴流偏東風環境，整體溫度開始回升，但是在下周一、二(11/7~11/8)東半部又可能受到新的低壓波動發展影響，有較大雨勢發生機率。

柯聿寧表示，下周三(11/9)過後隨低壓波動東移後整體水氣才會減少，預估下周暫時北方沒有新的冷空氣南下，西半部都是持續回溫的狀況，白天會有點熱的感覺，但早晚仍有輻射冷卻作用造成的低溫，需留意日夜溫差。這1、2個月下東北部有非常大量降雨，邊坡或山區附近有落石或坍方發生機率。

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