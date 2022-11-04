3縣市豪大雨！北台灣越晚越濕冷　今起16℃雨彈炸6天

▲今天開始冷空氣南下，北台灣越晚越濕冷。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天開始冷空氣南下，北台灣越晚越濕冷，明晨最低溫下探16度，這波雨勢將持續到下週三才會趨緩。另外，今天因為東北季風增強，桃園以北、東北部有局部雨，氣象局針對宜蘭發佈豪雨特報；基隆、新北大雨特報。

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▲東北季風影響，今(4)日宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(4、5日)兩天東北季風增強，台灣附近水氣增多，桃園以北、東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢，山區活動、應注意安全；新竹以南為多雲時晴的天氣、近山區偶有局部短暫雨的機率；下周(6)日水氣稍減，大台北、東半部仍有局部雨，桃園以南晴時多雲。

▲今晨4：30雷達回波合成圖顯示，迎風面回波消長，東北部海面有較強回波(左圖)。4：30累積雨量圖顯示，東北部、大台北有雨，桃園及花蓮地區零星飄雨(右圖) 。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

今起冷空氣南下、氣溫漸降，北台愈晚愈濕冷，其他地區早晚涼冷；明晨及下周日晨，北台平地最低氣溫約可降至16度左右。下周一(7日)大台北東側、東半部仍有局部雨，西半部晴時多雲。下周二(8日)水氣略增，北部轉有局部短暫雨，東半部仍有局部雨，新竹以南多雲時晴。下周三、四(9、10日)天氣好轉，各地為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周一起冷空氣逐日減弱、氣溫逐日緩升，北舒適南微熱、早晚涼。