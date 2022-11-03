東北季風發威！雨彈今夜襲2地　周六急凍全台有感「低溫掉1字頭」　

▲東北季風增強，今晚到明晨迎風面有較大雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今(11/3)晚間東北季風增強，基隆北海岸、東北部將出現較大降雨，有大雨甚至豪雨機會，明天起北台灣降溫明顯，周六(11/5)降溫各地有感，低溫下探19度到21度，下周一(11/7)過後氣溫回升。

今晚東北季風增強，中央氣象局預報員黃恩鴻表示，今晚基隆北海岸、東北部有局部大雨甚至豪雨，明天白天過後降雨較緩些，桃園以北、東北部地區陰雨有短暫雨，桃園以南中南部多雲可見到陽光，雲量有時候比較多，偶有零星降雨，西半部山區有局部短暫雨。

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▲未來一周降雨出現三階段變化。（圖／氣象局）

下周一至下周三(11/7~11/9)東北季風減弱，中部以北及東北部氣溫回升，水氣減少，剩東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻指出，明天東北季風增強，明天北台灣降溫明顯，周六降溫各地有感，北台灣高溫20度到21度，中部、花蓮22度到24度，南部、台東高溫26度到28度，各地低溫下探19度到21度，北台灣整天感受偏濕涼，溫度變化小，南部日夜溫大，要注意溫度變化。

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