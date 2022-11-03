基新宜大雨！明起冷空氣來襲　北台灣週末下探16℃

▲基隆、新北、宜蘭發佈大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天水氣逐漸減少，大台北東側、東半部有局部雨；氣象局針對基隆、新北、宜蘭發佈大雨特報。明天開始冷空氣南下，北台灣微冷，明晚、週六清晨北台灣低溫下探16度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日台灣附近水氣逐漸減少，大台北東側及東半部有局部雨，東北部局部地區仍有較大雨勢的機率；西半部多雲時晴。迎風面山區、土石含水飽和，應續慎防坍方及落石。氣象局針對基隆、新北、宜蘭氣區發佈大雨特報。連日降雨，山區請注意坍方及落石。

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▲明天開始冷空氣南下北台灣微冷。

今日氣溫略升，白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼；各地氣溫：北部20至27度，中部20至32度，南部20至32度，東部20至30度。

明日、週六(4、5日)東北季風增強，台灣附近水氣增多，北部、東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢，山區活動、應注意安全；中南部為多雲時晴、偶有局部短暫雨的機率；下週(9)日水氣稍減，大台北、東半部仍有局部雨，桃園以南晴時多雲。明起冷空氣南下、氣溫漸降，北台偏涼微冷，中南部早晚涼冷；明晚、週六晨及下週日晨北台平地最低氣溫約可降至16度左右。

最新模式模擬顯示，下週一至週三(7至9日)水氣漸減，東半部仍有局部雨，西半部晴時多雲；冷空氣減弱、氣溫逐日漸升。

▼今晨4時色調強化雲圖顯示，「奈格」結構鬆散(左圖)；4時雷達回波合成圖顯示，迎風面有回波消長(右圖)。。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）