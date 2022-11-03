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今晚再迎東北季風「降雨熱區曝」　雨彈狂炸東北部防坍方

▲▼部分縣市出現豪大雨。（圖／記者李毓康攝）

▲東北部仍有雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報

奈格颱風遠離、減弱，但颱風外圍仍有較多水氣，迎風面北海岸東北角、東半部有雨，中南部午後有短暫陣雨，天氣風險公司表示，今(11/3)晚東北季風增強，東北部將有明顯雨勢，明天東半部降雨往南移動。此外，東北部多日累積大量降雨，邊坡不穩定恐有落石坍方機率。

天氣風險公司分析師柯聿寧表示，隨奈格颱風減弱、往西遠離，今天西半部雲量減少，白天溫度比昨天高，但颱風外圍還是有比較多的水氣，東南方也有暖濕空氣順著太平洋高壓邊緣往台灣移入，迎風面北海岸東北角、東半部有較持續的地形降雨，中南部午後山區有熱力及水氣的條件，有熱對流發展帶來局部短暫雨或雷雨的機會。

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柯聿寧指出，今晚東北季風開始增強，東北季風與東南方的暖濕空氣有交會情況，可能為東北部帶來比較明顯雨勢，明(11/4)天隨著東北季風南下，東半部降雨較明顯位置也會逐漸往南移動，由於台灣附近水氣偏多，西半部雲量稍增，山區有短暫雨，周六(11/5)西半部平地也有降雨機會。

▲▼東北季風今晚增強，東北部將有明顯降雨。（圖／氣象局）

▲東北季風今晚增強，東北部將有明顯降雨。（圖／氣象局）

至於溫度部分，柯聿寧說，這波東北季風沒有帶來明顯冷空氣，北部在明天下半天到周日(11/6)上半天溫度將稍下降，配合陰雨天氣，全日溫度約在19-23度左右，仍有轉濕冷感覺，中南部降溫幅度有限，但周六當天雲量較多，且可能有局部的降雨，白天的高溫也會受到影響沒辦法升高。

周日下半天東北季風將慢慢減弱，各地溫度逐漸回升，西半部水氣減少，天氣也將好轉，日夜溫差擴大，柯聿寧表示，下周北方暫時沒有明顯冷空氣再南下，大致都是高壓迴流的環境，不過迴流還是會帶來較多水氣，東北部仍有局部地形降雨，加上前幾天東北部有些地區累積了大量降雨，邊坡不太穩定有落石、坍方發生機率，建議行車經過附近仍需留意路況。

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