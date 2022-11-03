一圖看一周降雨趨勢「雨彈最猛烈時間曝」　低溫下探1字頭

記者李姿慧／台北報導

奈格颱風減弱為熱帶性低氣壓，不過颱風外圍仍有水氣，迎風面東北部、東半部有零星降雨，未來一周降雨出現3階段變化，其中今晚(11/3)東北季風增強，東北部有大雨或豪雨，雨勢較大持續到明天；周五到周日(11/4~11/6)北部、東北部及中南部山區有雨；下周一到三(11/7~11/9)水氣減，北部山區和東半部有雨。

▲未來一周降雨出現三階段變化。（圖／氣象局）

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中央氣象局預報員黃恩鴻表示，今天白天水氣比較少，迎風面東北部有零星降雨，今晚過後受東北季風影響，越晚水氣越多，基隆北海岸、東北部和東半部等會有局部大雨和豪雨，其他地區白天多雲到晴。

氣象局指出，明天周五(11/4)東北季風增強，周六、周日(11/5~11/6)持續受東北季風影響，中部以北及東北部天氣稍轉涼；南方雲系持續北移，降雨有增多趨勢，大台北及東半部地區有短暫雨，北部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

黃恩鴻表示，周日過後天氣逐漸回穩，迎風面仍有零星降雨，桃園以南有望放晴，下周一至下周三(11/7~11/9)東北季風減弱，剩下東半部及北部山區有局部短暫雨，下周西半部大部分地區放晴。

至於溫度部分，黃恩鴻提醒，明天(11/4)一早開始，東北季風增強，溫度明顯下降，溫度自周五開始降溫，明天到周六最冷，周日回溫，感受上周六最涼冷，中部以北、宜蘭、花蓮等低溫下探19度，高溫約22度，中部約23到24度，南部變化少，感受舒適變涼。

▲今晚東北季風增強，迎風面將出現大雨或豪雨。（圖／翻攝天氣職人吳聖宇臉書）

另外天氣職人吳聖宇則表示，迎風面的雨已下了很多天，看起來還要繼續下下去，除中層來自高壓邊緣的水氣外，今晚東北季風又要增強，配合台灣東部海面有低壓波動發展，迎風面地區降雨看來又會變得比較明顯起來，提醒基隆北海岸、大台北東側、宜蘭以及花蓮北部要留意。

吳聖宇分析，雨勢比較大的時間將維持到明天周五(11/4)，周末期間(11/5~11/6)隨著低壓波動向東移動，台灣附近東北季風強度稍減但依然持續存在，迎風面地區雨勢減緩，不過似乎仍無法停止下來，還要持續忍受陰雨天氣。桃竹以南地區就比較不受影響，大致是多雲或可見陽光的天氣為主。

吳聖宇指出，溫度方面為北涼南暖，南北之間溫度差異較大，中南部日夜溫差變化也較大，雖然並沒有特別強的冷空氣，低溫不會特別低，最低可能也就是17到18度。

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