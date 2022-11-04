持槍討債、擄人關鐵籠　宜蘭縣議員候選人凌晨羈押禁見

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社會 社會焦點 保障人權

持槍討債、擄人關鐵籠　宜蘭縣議員候選人魯秀傑凌晨羈押禁見

記者黃翊婷／綜合報導

無黨籍宜蘭縣議員候選人魯秀傑等5人涉嫌持槍索取財物，還將被害人關進鐵籠毆打，昨日（3日）被警方逮捕，並於同日晚間由檢方向法院聲請羈押。宜蘭地院今日（4日）凌晨裁定魯秀傑和黃姓、石姓男子羈押禁見；另外2人則各以2萬元交保。

▲宜蘭市議員魯秀傑3日下午遭刑事局幹員移送地檢署。（圖／記者張君豪攝）

▲魯秀傑3日下午被刑事局幹員移送至宜蘭地檢署。（圖／記者張君豪攝）

宜蘭警方3日下午與刑事警察局發動搜索，將包含魯秀傑在內共12人拘提到案，同時還起出改造槍械與子彈等物品，訊後將魯男等人移送至宜蘭地檢署擴大偵辦。

檢警調查，魯男今年年初以投資烏石港餐廳為由，邀請胡姓被害人出資2000萬元，但沒有談成，接著竟要求對方支付2000萬元，當作礁溪某飯店的修繕費用以及買車費用，還是被拒絕，他一氣之下出言恐嚇，並持棍棒、槍枝施壓，強行索取財物。

▲▼無黨籍宜蘭市縣議員候選人魯秀傑，列治平對象，掃黑被捕。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲魯秀傑被列為治平對象。（圖／記者游芳男翻攝）

此外，同案中的黃姓男子等5人涉嫌在今年1月間逼迫王姓被害人買下一輛中古車，並開價20萬元。王姓被害人沒錢支付，就被他們以木棍、刀械毆打，還被迫簽下2張50萬元的本票，勉強交了2萬元，又被帶到山區關鐵籠毆打，最後是趁機利用瑞士刀撬開鐵籠鎖頭，才成功逃離現場。

檢方認為，魯男等人涉犯持有改造手槍、毒品、恐嚇取財、擄人勒贖、傷害、組織犯罪等罪，且嫌疑重大，於是在3日晚間向法院聲請羈押包含魯男在內共5人，其他7人則分別交保或責付。

宜蘭地院4日凌晨裁定，魯男和黃姓、石姓男子羈押禁見，另外蔣姓、董姓男子則各以2萬元交保。

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