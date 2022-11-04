議員候選人魯秀傑起底！天道盟要角出事推給小弟　競總如軍火庫

記者黃翊婷／綜合報導

無黨籍宜蘭縣議員候選人魯秀傑有傷害、擄人勒索、妨害自由、糾眾暴力討債、恐嚇取財等前科，被列治平對象，他還被查出是天道盟太陽會要角（本人否認），日前被警方逮捕。關於持槍討債、押人關狗籠等情事，魯秀傑一概否認，辯稱是小弟的個人行為。

▲魯秀傑是宜蘭縣議員候選人。（圖／翻攝自Facebook／魯秀傑）

宜蘭當地人盛傳，魯秀傑（43歲）是天道盟太陽會在宜蘭當地的要角，曾涉嫌暴力討債、恐嚇取財、妨害自由等罪，遭刑事局反黑科列為治平對象。2011年他還曾涉及妨害自由案件，要求被害人支付100萬元，對方不從，就和在場其他人持鐵棍或徒手毆打，不過，這起案件魯秀傑最終獲判無罪。

沒想到一波未平一波又起，刑事局今年4月陸續接獲宜蘭當地富商報案，指稱遭天道盟黑幫成員持槍討債、押人關狗籠，一開始警方並不知道魯秀傑涉案，經過調查才發現他是幕後老大，日前已將他逮捕。

魯秀傑到案後拒絕夜間偵訊，直到3日清晨才接受警詢，他否認教唆持槍對建商恐嚇，以及因為買車糾紛將抱怨的富商關狗籠教訓等情事，辯稱這是小弟的個人行為。

▼▲魯秀傑曾發起「向天發誓愛宜蘭，行動承諾反賄選」活動。

不過，警方接連在魯秀傑礁溪住處搜出300多包毒品咖啡包，在選舉服務處後方的舊家也搜出2把改造手槍和其他槍械彈藥，因此認為他的供詞是在避重就輕，訊後將他依觸犯槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、刑法恐嚇取財、妨害自由、組織犯罪等罪，移送宜蘭地檢署偵辦。

▲魯秀傑3日下午被刑事局幹員移送至宜蘭地檢署。（圖／記者張君豪攝）

檢方認為，魯秀傑等人涉犯持有改造手槍、毒品、恐嚇取財、擄人勒贖、傷害、組織犯罪等罪，且嫌疑重大，於是在3日晚間向法院聲請羈押包含魯秀傑在內共5人，其他7人則分別交保或責付。

宜蘭地院4日凌晨裁定，魯秀傑和黃姓、石姓男子羈押禁見，另外蔣姓、董姓男子則各以2萬元交保。

至於此案是否會影響到魯秀傑的參選資格，宜蘭縣選委會表示，登記參選的資料已經過縣選委會初審，會再送中選會審定，他之前所涉犯的案件，不會影響到這次參選縣議員的資格。