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林姿妙稱王八機是「用來跟閨密聊天」！綠委酸：以為在演諜報片

▲▼宜蘭縣長林姿妙。（圖／記者游宗樺攝）

▲宜蘭縣長林姿妙。（圖／記者游宗樺攝）

記者閔文昱／綜合報導

宜蘭縣長林姿妙日前因為涉及貪汙，遭宜蘭地檢署依涉犯洗錢、偽造文書、貪汙、財產來源不明等罪起訴，宜蘭地院31日也召開準備庭，而在檢調出示的事證中，竟有一項是林姿妙疑似使用「王八機」。對此，林姿妙解釋，該支電話是閨密申請，方便2人聊天用的。不過該說法也遭民進黨立委林俊憲質疑，為了和閨蜜聊天這麼大費周章，「還以為是在演諜報片呢。」

針對王八機一說，林姿妙31日上午在結束宜蘭地院準備庭之後召開記者會澄清，該支手機在她10多年前她還在當民代時就在使用，閨密因為不想用公眾人物電話跟她聊天，才會以外勞名義另外申請一支電話給她使用，「要不是檢察官告訴我，我還不知道這支手機的門號」，強調此話題是被帶風向，「說成王八機太超過了」。

▲▼宜蘭縣長林姿妙今開記者會，大罵起訴她貪污的檢方雙標、太超過了。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲林姿妙在結束宜蘭地院準備庭之後召開記者會。（圖／記者游芳男翻攝）

對此，林俊憲也在臉書發文揭露疑點，表示目前國內法規規定，預付卡一定要實名登記購買，就是因為過去有很多預付門號被拿來做犯罪用途，「最厲害的是這個幫她申請門號的人還懂得不要用本國國民當人頭，而是更難追蹤到的外籍人士，為了『閨蜜聊天』這麼大費周章，還以為是在演諜報片呢。」

林俊憲提及，林姿妙在4年前曾被爆料不會看公文，都是她自己的兒女或親信代行的，甚至有記者去實地採訪她時還真的拿錯邊，她的兒子趕快上前把公文轉方向，「或許真有一種可能，她什麼都不知道，就連涉貪的事情都是身邊親信以她的名義處理，否則公文拿反跟預付卡這兩件事反差實在太大，難以想像這是同一個人。」

林俊憲直言，一個掌握權力的人若連自己在做什麼都不清楚，完全交給身邊的親信打理，這比她自己能力不足但會親自處理還危險，等於權力都落在了不受監督的代理人身上，「當縣長的是林姿妙，而不是她身邊的兒女或『閨蜜』們，林姿妙不能什麼都一句『不知道』就想逃避責任，即使她是真的什麼都不知道。」

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