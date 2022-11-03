喝手搖飲吸到「整隻蜈蚣」！他低頭嚇壞喊：阿娘喂

▲男子購買手搖飲，卻吸到恐怖生物，讓他嚇一大跳。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

手搖飲料在台灣十分常見，不少民眾出門在外，都會買一杯來解渴、消暑。不過，一名男子購買某間連鎖飲料店的飲品，過程中意外吸到「恐怖生物」，低頭一看讓他嚇壞，也不禁直喊「真的阿娘喂了」。

這名男子在「爆料公社」分享，他日前訂購一杯某飲料連鎖店的飲料，卻意外在飲料杯裡面吸到蜈蚣，讓他瞬間嚇一大跳，「真的阿娘喂了。」

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依據照片畫面，吸管的頂端卡著一隻恐怖的蜈蚣，如果不是有咬吸管的習慣，可能整隻蜈蚣都會進到嘴裡，讓人不敢再想下去。

恐怖的畫面曝光，不少網友留言驚喊，「好險你有咬吸管的習慣」「喝飲料咬吸管是好習慣喔」、「手搖還是買透明杯子好」、「哈哈哈，真的是中藥材嗎」、「為什麼一樣的錢，你那杯有中藥材」、「這樣你賺到、買飲料送高蛋白。」

▼這種恐怖的經驗絕對讓人無法想像。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



不過，也有人提出質疑，「這種節肢動物，真的有辦法被吸管完整的吸起來嘛！？我只能抱著懷疑態度」、「蜈蚣碰到熱水就蜷曲成一團了，你還可以吸成直的。好生佩服」、「我真的不相信…那麼大一隻，倒的時候早就看到了…又不是蒼蠅、蚊子」、「杯子都開封了，也不知道是買回去後爬進去還怎樣，那麼大一隻蜈蚣不可能搖飲料沒發現。」

對此，男子則回應，若真的只是效果，他所有的東西都還留著，歡迎拿去化驗，他也不會公布是哪間加盟店買到的，只是純粹想要討論，且如果真的要造假，乾脆開假帳號，也希望留言質疑的人可以捫心自問，如果喝到這種東西，難道不會生氣嗎，剛剛已致電該間飲料店，對方承諾再補一杯，但他也沒有去領，「誰還敢再喝？」

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