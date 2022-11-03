　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

喝手搖飲吸到「整隻蜈蚣」！他低頭嚇壞喊：阿娘喂

▲▼買手搖飲喝到恐怖生物。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲男子購買手搖飲，卻吸到恐怖生物，讓他嚇一大跳。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

記者柯振中／綜合報導

手搖飲料在台灣十分常見，不少民眾出門在外，都會買一杯來解渴、消暑。不過，一名男子購買某間連鎖飲料店的飲品，過程中意外吸到「恐怖生物」，低頭一看讓他嚇壞，也不禁直喊「真的阿娘喂了」。

這名男子在「爆料公社」分享，他日前訂購一杯某飲料連鎖店的飲料，卻意外在飲料杯裡面吸到蜈蚣，讓他瞬間嚇一大跳，「真的阿娘喂了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

依據照片畫面，吸管的頂端卡著一隻恐怖的蜈蚣，如果不是有咬吸管的習慣，可能整隻蜈蚣都會進到嘴裡，讓人不敢再想下去。

恐怖的畫面曝光，不少網友留言驚喊，「好險你有咬吸管的習慣」「喝飲料咬吸管是好習慣喔」、「手搖還是買透明杯子好」、「哈哈哈，真的是中藥材嗎」、「為什麼一樣的錢，你那杯有中藥材」、「這樣你賺到、買飲料送高蛋白。」

▼這種恐怖的經驗絕對讓人無法想像。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼買手搖飲喝到恐怖生物。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

不過，也有人提出質疑，「這種節肢動物，真的有辦法被吸管完整的吸起來嘛！？我只能抱著懷疑態度」、「蜈蚣碰到熱水就蜷曲成一團了，你還可以吸成直的。好生佩服」、「我真的不相信…那麼大一隻，倒的時候早就看到了…又不是蒼蠅、蚊子」、「杯子都開封了，也不知道是買回去後爬進去還怎樣，那麼大一隻蜈蚣不可能搖飲料沒發現。」

對此，男子則回應，若真的只是效果，他所有的東西都還留著，歡迎拿去化驗，他也不會公布是哪間加盟店買到的，只是純粹想要討論，且如果真的要造假，乾脆開假帳號，也希望留言質疑的人可以捫心自問，如果喝到這種東西，難道不會生氣嗎，剛剛已致電該間飲料店，對方承諾再補一杯，但他也沒有去領，「誰還敢再喝？」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
正妹網紅真面目曝光！下廚「油鍋反射」露餡
快訊／今天第4枚　北韓晚間再次發射彈道飛彈
母吸毒早產！嬰出生罹罕病「斑色魚鱗癬」
喝手搖飲吸到「整隻蜈蚣」！他低頭嚇壞喊：阿娘喂
「職業小三」爆紅！正妹靠勾引男人賺錢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

喝手搖飲吸到「整隻蜈蚣」！他低頭嚇壞喊：阿娘喂

12星座最新一周運勢！「眾吉星齊聚天蠍座」　雙魚小心受委屈

科技男尿出「烏龍茶」！醫師一查指數破千嚇：恐患猛爆性肝炎

女友泡湯消失「激戰50歲禿頭大叔」　綠光男秒分手：心涼到發寒

民眾私改外包裝...社群媒體賣化粧品　違法慘遭遭南投衛生局罰1萬元

東北季風發威！雨彈今夜襲2地　周六急凍全台有感「低溫掉1字頭」　

不擋了！11／7起開放港澳團客來台觀光　中國禁團令仍未解

【廣編】2022 Yamaha Café主題活動「9享音樂祭」　Café Girls化身流行女團

九合一選舉激戰！11／26返鄉投票　台鐵「再加開4班新自強號」

國民神衣「UNIQLO、NET」料質誰最頂　一票人選它：耐穿屌打

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

南投超特別土地公廟！ 24小時營業泡麵免費拿

臘腸變身內褲大盜出沒　汪緊咬把拔狂追想討回

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

內臟被擠到變形 女魂斷梨泰院無法器捐｜20221102 ET午間新聞

李程彬《她和她的她》兩角大不同　皓明VS.台客小劉反差超圈粉

喝手搖飲吸到「整隻蜈蚣」！他低頭嚇壞喊：阿娘喂

12星座最新一周運勢！「眾吉星齊聚天蠍座」　雙魚小心受委屈

科技男尿出「烏龍茶」！醫師一查指數破千嚇：恐患猛爆性肝炎

女友泡湯消失「激戰50歲禿頭大叔」　綠光男秒分手：心涼到發寒

民眾私改外包裝...社群媒體賣化粧品　違法慘遭遭南投衛生局罰1萬元

東北季風發威！雨彈今夜襲2地　周六急凍全台有感「低溫掉1字頭」　

不擋了！11／7起開放港澳團客來台觀光　中國禁團令仍未解

【廣編】2022 Yamaha Café主題活動「9享音樂祭」　Café Girls化身流行女團

九合一選舉激戰！11／26返鄉投票　台鐵「再加開4班新自強號」

國民神衣「UNIQLO、NET」料質誰最頂　一票人選它：耐穿屌打

網苦惱「如何向家人開口想變性？」　小A辣揭經驗勸：要想清楚

「癌末妻想喝牛奶」大叔進超市買不起　老闆娘決定說一個謊

樂團同根生宣布「幫好兄弟辦尾牙」！　還要邀變裝皇后同樂

快訊／今天第4枚　北韓晚間再次發射彈道飛彈

TOYOTA「超帥拉力版GR Corolla」降臨SEMA展　滿車好料隨時飛高高

正妹網紅真面目曝光！下廚「油鍋反射」露餡　網友崩潰：見鬼了

統一超Q3獲利年增三成　今年前三季每股大賺7.03元

雲林查獲首起「選舉賭盤」！組頭開鄉長局對賭　檢諭令10萬交保

「蔣萬安很危險」！阿姨跳針：住台北市嗎　蔣辦Call in節目拜託

兩地交流108件書畫　台贛高校書畫聯展邁入第四年

26人求職被囚淡水大樓5坪房　手銬腳鐐「1天吃1餐」還遭電擊虐打

生活熱門新聞

愛女心切「黑衣人」包圍育成高中　校方：會加強輔

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

不愛就擺爛！「冷處理＝分手」星座名單出爐

「表弟想讀1科系」他求勸退　內行：台積電保證班

滯台土耳其男擺攤籌機票錢　她曝心酸對話

東北季風發威！雨彈夜襲2地　周六急凍全台有感「低溫掉1字頭」　

年輕妹「奶頭被碰」秒哀傷！男友不信　醫解答

快訊／兩年來首例霍亂！中部女吃生蝦生蚵腹瀉狂拉

2022剩60天！5星座事業起飛偏財運爆棚

一圖看一周降雨趨勢「雨彈最猛烈時間曝」　低溫下探1字頭

老婆懷孕！科技男「想約砲」...網一面倒狂轟

手搖飲吸到「整隻蜈蚣」！他低頭嚇壞

快訊／汐止走山！　國1南下基隆端「紫爆」淪大型停車場

一開KTV排行榜！「周杰倫18年前神曲」排第7

更多熱門

相關新聞

廖老大分店掛紅布　「最後1句」超心酸！

廖老大分店掛紅布　「最後1句」超心酸！

「阿娘喂！廖老大茶坊」一度吸引超多加盟主，全台分店曾多達513家，之後卻爆出品質爭議，品牌形象受挫，多家分店陸續收攤，還有店家繼續打活動，希望挽救業績。就有網友看到一間分店掛出買1送1紅布條，還滿200元打8折，最後1句「活動直到換扛棒為止」讓原PO於心不忍，「看了其實很心酸，錢難賺。」

戴AirPods點飲料！客人1句「秒惹怒店員」　網爆共鳴

戴AirPods點飲料！客人1句「秒惹怒店員」　網爆共鳴

東區房東笑了！　服飾品牌每坪9226元租忠孝東路店面創價

東區房東笑了！　服飾品牌每坪9226元租忠孝東路店面創價

狂盯新包裝　他見「迷客夏改名了」驚呆！

狂盯新包裝　他見「迷客夏改名了」驚呆！

被廖老大嫌「最難喝的飲料」開幕排爆！他讚好喝

被廖老大嫌「最難喝的飲料」開幕排爆！他讚好喝

關鍵字：

飲料店手搖飲蜈蚣吸管

讀者迴響

熱門新聞

資深武打男星驟逝！在家呆坐「子女拍他沒反應」　享壽70歲

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

即／陸軍269旅20歲二兵身體不適！緊急送醫不治

和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

25歲俄女命喪梨泰院！爸崩潰：沒錢運遺體回家　李英愛16萬全包了

孫生被放話「上傳網美爆料片」酷炫6字回應

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

LINE悄解鎖「語音訊息新功能」

明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」

YouTuber涉「恐嚇取財」500萬　隔空嗆勾惡

騙到手不演了　貓咪養2年被掉包

捕鼠籠抓到皮包骨毛球　淚眼求情

獨／謝金燕加入《來吧！營業中》

更多

最夯影音

更多
Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課
鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

南投超特別土地公廟！ 24小時營業泡麵免費拿

南投超特別土地公廟！ 24小時營業泡麵免費拿

臘腸變身內褲大盜出沒　汪緊咬把拔狂追想討回

臘腸變身內褲大盜出沒　汪緊咬把拔狂追想討回

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面