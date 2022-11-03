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廖老大分店掛紅布　「最後1句」超心酸！他幫加盟主QQ：錢難賺

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

▲廖老大分店表示，促銷活動會持續到關店。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「阿娘喂！廖老大茶坊」一度吸引超多加盟主，全台分店曾多達513家，之後卻爆出品質爭議，品牌形象受挫，多家分店陸續收攤，還有店家繼續打活動，希望挽救業績。就有網友看到一間分店掛出買1送1紅布條，還滿200元打8折，最後1句「活動直到換扛棒為止」讓原PO於心不忍，「看了其實很心酸，錢難賺。」

這位網友在臉書「●【爆廢公社公開版】●」貼出照片，只見該間廖老大分店懸掛紅布條，上頭印著「當老大不再是老大」、「全館原茶買1送1、滿200打8折」、「外送也適用」等字樣，最後還有一小行，「活動直到換扛棒（招牌）為止」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

▲分店打出原茶類都買1送1，買滿200元再打8折。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

這讓原PO相當不忍心，不禁在文中感嘆，「加盟主在想什麼完全寫在上面了……」並hashtag，「#看了其實很心酸錢難賺」。照片一出，就有人也直呼，「錢燒光為止……」、「真可憐，做生意做到這樣，哭哭」、「我們這的都倒了」、「直接自暴自棄了」、「蛋塔效應來了」、「倒楣的都是加盟業主。」

不過，也有網友表示，「這間中和店吧，我覺得不錯喝」、「促銷優惠是要讓客人了解產品的品質，間接產生回流客，而不是為了留住過路客一次性消費」、「要換招牌了，粉專有說。」原PO也留言，「他買一送一是原茶，一定還是賺，只是搞成這樣加盟主真的很心寒。」

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