　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

戴AirPods點飲料！客人1句「秒惹怒店員」　同行爆共鳴：超討厭

▲▼Airpods,蘋果,耳機（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名手搖飲店員發文抱怨，經常有客人戴著AirPods點飲料，在她詢問甜度、冰量時，都一臉茫然地回「蛤？」也不肯將音量轉小。這情況引爆共鳴，不少同行點頭認證，「開飲料店的我，從每天遇到耳機仔不爽，到現在已經有點痲痺了。」

女店員今在「爆怨公社」哀怨表示，「一堆戴AirPods的客人跟我點飲料，不把耳機拿掉或暫停音樂，然後對話從頭到尾都在跟我蛤，到底是在蛤三小？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這番話讓許多同行心有戚戚焉，直呼「真的，現在超級多戴著耳機聽不到別人說話的，某一次還遇到，戴耳機聽不到我講話，然後把口罩拿下來的」、「而且還要一次比一次大聲，客人才聽得到，恢復原本音量就又陷入輪迴」、「很正常...加油站加油也是遇到一堆」、「一邊講電話一邊用手語、唇語買東西的，也很奇葩」。

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

而網友們看完也紛紛回應，「這種人超多」、「我要點餐，一定會把音樂關掉，不過口罩其實也會有差」、「很多人都覺得戴AirPods很潮，但我真心覺得沒有XD」、「很奇怪的是，小聲說白痴，他馬上說你罵什麼」、「我是昨天去買飲料，店員戴著耳機幫我點餐少點到，和她說了還臭臉，最後才把她耳機拿下來」。

[內有折扣碼] 100%天然椰子水「1大罐不到75元」　7大好處曝光！能消水腫、解宿醉

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

[內有折扣碼] 1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

[免會員，快速結帳] 獨家販售「花月嵐禮盒組」　大蒜拳骨拉麵...1份不到75元

[免會員，快速結帳] 「4000g妙管家洗衣精」抗菌防蟎　4大罐只要399

[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／恐怖！　彰化某國中挖出一具人類白骨
快訊／00878配息出爐！　投資人嗨：比預期還高
1年曾取卵4次「體內積血3天」！　40歲女星忍淚再戰：我要當
梨泰院最小死者僅15歲　陪媽過萬聖節雙殞命！母女遺照掛靈堂
買1送1！　foodpanda「11月超殺優惠碼」懶人包
BLACKPINK Jisoo「頸部驚見詭異腫塊」！　10天
梨泰院警察狂喊「有人死掉、拜託回頭」　疏散人群畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

NSO總監準馬寇爾攜手小提琴家五明佳廉奏響經典

確診者隔離縮短5+0待專家審議　王必勝證實「會議明天召開」

戴AirPods點飲料！客人1句「秒惹怒店員」　同行爆共鳴：超討厭

沒看過同學長相！男大生戴2年口罩「帥臉被遮住」：搭訕我的人變少

高端逾200元都算貴？王必勝：聽聽就好　非mRNA就要便宜「沒道理」

雙11還沒到突湧現退貨潮！他心痛曝背後原因　網氣：根本奧客

醫估農曆春節再爆新疫情高峰！羅一鈞：嚴密觀察XBB入侵情況

女友A片當韓劇看！他再意外揭「1癖好」嚇慘：用噁心小臉看我

藍營狂攻高端研發採購！王必勝批：和宇昌案、浩鼎案同樣抹黑手法

慈濟買BNT每劑630元？　王必勝駁錯誤推算！捐贈採購「都比高端貴」

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

NSO總監準馬寇爾攜手小提琴家五明佳廉奏響經典

確診者隔離縮短5+0待專家審議　王必勝證實「會議明天召開」

戴AirPods點飲料！客人1句「秒惹怒店員」　同行爆共鳴：超討厭

沒看過同學長相！男大生戴2年口罩「帥臉被遮住」：搭訕我的人變少

高端逾200元都算貴？王必勝：聽聽就好　非mRNA就要便宜「沒道理」

雙11還沒到突湧現退貨潮！他心痛曝背後原因　網氣：根本奧客

醫估農曆春節再爆新疫情高峰！羅一鈞：嚴密觀察XBB入侵情況

女友A片當韓劇看！他再意外揭「1癖好」嚇慘：用噁心小臉看我

藍營狂攻高端研發採購！王必勝批：和宇昌案、浩鼎案同樣抹黑手法

慈濟買BNT每劑630元？　王必勝駁錯誤推算！捐贈採購「都比高端貴」

屏東潮州小黃公車　11／1日起調整萬金線+萬安線站點

連日大雨沖刷！宜55線坍方　預計下午6時搶通單向通行

兩樣情？「台積電落腳桃園」藍轟綠政治盤算　拜登親自出席新廠典禮

春節10連休免請假！旅展「出國激省優惠」早鳥折5千、沖繩5888元起

暖到融化！粉紅豬當保母陪睡　他預測：女兒永遠不能吃豬肉了

大鬍子好會傳！　哈登單場17助攻領軍七六人勝率5成

出任蔡英文主席特助　陳明文兒子陳冠廷：盼在政黨外交盡心力

天道盟美鷹會涉塭仔圳拆遷工程圍事　酒吧砸店「槍抵頭」逼道歉

1週洗2次澡「驚收58公噸水費帳單」　獨居女傻眼！內行狂猜1物壞了

快訊／恐怖！彰化某國中整建PU跑道　意外挖出一具人類白骨

驚悚對撞瞬間曝！OL遭逆撞雙腿慘斷　車頭全爛碎片噴滿地

生活熱門新聞

國一走山！南下汐止出口回堵5公里

孩子高燒掛急診　媽狂嗆！醫反應讓眾人讚

國際級「仿生獸」登陸墾丁　靠風行走20秒畫面曝

「一坨紫色強對流」國家警報響　狂風暴雨影片曝

直播主困梨泰院「爬欄杆脫困」！目睹女孩在旁邊死去

7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

驚見短裙妹「露尾巴」　老司機秒懂：玩很大

二圖看台灣在移動　斷層會偷偷亂動

女大生「眼前有飛蚊」竟罹乳癌　半年後離世

《良辰吉時》主題曲被取消金鐘得獎

快訊／IG傳全球「帳號大清洗」災情　官方回應了

梨泰院踩踏「事發前影片」曝！後方韓男往前推擠

騎車載好市多披薩　她用這神招完好帶回家

3星座年底走大運！升職+加薪...有望一夕暴富

更多熱門

相關新聞

外送員「穿雨衣取餐」收負評！店家回嗆1句

外送員「穿雨衣取餐」收負評！店家回嗆1句

外送員下雨天穿著雨衣，騎機車為大家送餐相當辛苦，有一名外送員表示，因為穿著雨衣入店取餐，被店家打上一星負評，但店家沒有在外設置餐點取餐區，也沒有貼告示穿雨衣不能入店，氣得到店家的Google評論留言，結果店家卻回「穿雨衣進來取餐的司機，我一律都給負評」，引起網友砲轟。

「滷肉飯有滷肉？」奇葩女客讓她傻眼

「滷肉飯有滷肉？」奇葩女客讓她傻眼

東區房東笑了！　服飾品牌每坪9226元租忠孝東路店面創價

東區房東笑了！　服飾品牌每坪9226元租忠孝東路店面創價

哈利波特迷寫13字名　挑戰星巴克店員恥力

哈利波特迷寫13字名　挑戰星巴克店員恥力

阿伯突衝攤位「雙手抓蘿蔔糕」還用食指壓！她傻眼

阿伯突衝攤位「雙手抓蘿蔔糕」還用食指壓！她傻眼

關鍵字：

AirPods飲料店客人店員耳機爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

張善為神隱9年　黃子佼揭友人回應

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

國一走山！南下汐止出口回堵5公里

快訊／《昨夜星辰》視后馬之秦病逝！享壽80歲

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

快訊／李運慶洪詩求婚成功！「中指戴超大鑽戒」

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

為救梨泰院受困女童！《PD2》李智漢「被活生生卡死」

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面