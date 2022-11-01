戴AirPods點飲料！客人1句「秒惹怒店員」　同行爆共鳴：超討厭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名手搖飲店員發文抱怨，經常有客人戴著AirPods點飲料，在她詢問甜度、冰量時，都一臉茫然地回「蛤？」也不肯將音量轉小。這情況引爆共鳴，不少同行點頭認證，「開飲料店的我，從每天遇到耳機仔不爽，到現在已經有點痲痺了。」

女店員今在「爆怨公社」哀怨表示，「一堆戴AirPods的客人跟我點飲料，不把耳機拿掉或暫停音樂，然後對話從頭到尾都在跟我蛤，到底是在蛤三小？」

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這番話讓許多同行心有戚戚焉，直呼「真的，現在超級多戴著耳機聽不到別人說話的，某一次還遇到，戴耳機聽不到我講話，然後把口罩拿下來的」、「而且還要一次比一次大聲，客人才聽得到，恢復原本音量就又陷入輪迴」、「很正常...加油站加油也是遇到一堆」、「一邊講電話一邊用手語、唇語買東西的，也很奇葩」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

而網友們看完也紛紛回應，「這種人超多」、「我要點餐，一定會把音樂關掉，不過口罩其實也會有差」、「很多人都覺得戴AirPods很潮，但我真心覺得沒有XD」、「很奇怪的是，小聲說白痴，他馬上說你罵什麼」、「我是昨天去買飲料，店員戴著耳機幫我點餐少點到，和她說了還臭臉，最後才把她耳機拿下來」。

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