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狂盯新包裝　他察覺「迷客夏改名了」VIP也驚呆！原因曝光

▲▼迷客夏外觀。（圖／記者張榮恩攝）

▲迷客夏是人氣手搖店之一。（示意圖／記者張榮恩攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

迷客夏（迷客夏綠光牧場主題飲品）起源於台南，主打鮮奶系列飲品，英文店名「Milkshop」相當直接，吸引不少鮮奶愛好者。有網友日前買了一杯回家，卻發現不只改包裝，居然連名字都改了，從「Milkshop」變成「Milksha」，忍不住在Dcard發文「迷客夏真的改名了！！」好奇發問「有人也有發現嗎？」

這位網友文中表示，他久違地買了一杯迷客夏回家，邊喝邊盯著杯子看時，突然發現杯身的包裝換了，本來只是心想「欸？又改包裝」，但上面大大的英文店名讓他突然感覺不太對勁。只見紙杯上印有「迷客夏」字樣，一旁則是大大的「Milksha」，下方則是牛的線條圖案。

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原PO就疑惑，「Milk……sha？怎麼哪裡怪怪的？我記得原本不是『shop』嗎？」於是就去查了以前的菜單，「沒記錯啊！是『shop』。」發現迷客夏默默換名字後，原PO除了詫異也感到納悶，「為什麼要變成『sha』啦？我覺得『shop』比較好欸！」好奇有沒有人也發現迷客夏換名稱。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲迷客夏現在的英文名稱是「Milksha」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，許多人也驚呆，「竟然…沒注意過」、「VIP不知道+1，味道沒變就好了」、「我也覺得Milk shop比較順嗚嗚嗚嗚！Milk sha是啥啦」、「我以為是我以前記錯了！沒想到真的是改名」、「竟然！原本以為是杯子廠商印錯。」

其中，有女網友就貼出迷客夏在9月14號的公告，「本品牌已於2022年9月14號 正式更名為『迷客夏Milksha』」，說迷客夏其實已經改名一陣子了，但她也比較喜歡Milkshop。另外，也有人笑說，「今天買的還是『Milkshop』，看來是杯子還沒用完」

至於為何換名稱？引來不少網友解答和熱議，「原本的台灣老闆股份賣給外國人了」、「之前有聽說公司賣掉了」、「菲律賓華裔的一個富豪買了」、「這個商標（Milkshop）在台灣很早之前就已經註冊了，應該是為了跟海外統一才改國內的名稱」、「以為是開玩笑，沒想到是真的賣外國人才改？！驚！」

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