北市辯論會周六登場！陳時中：緊張又期待　媒體預測不被看好

▲台北市長候選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

首場台北市長電視辯論會將在本周六登場，民進黨台北市長候選人陳時中3日透過臉書表示，他感到緊張又期待，因為個性上並不是好辯、口若懸河的人，與兩位出身民代的競爭對手相比，在個性和本質上有很大的差異，雖然媒體預測他是最不被看好的一個，不過，真正的輸贏不是給對手難堪，而是以溝通尋求平衡與問題的解方。

陳時中今天表示，老實說，內心感到既緊張卻也期待，緊張的是，自己個性上並不是一個好辯、口若懸河之人，過去無論擔任部長或是指揮官，都謹守分際，在辯論會現場要出口成章著實是全新的挑戰，但期待的是，終於有這樣寶貴的機會，能公開把自己的理念跟政策，在台北市民面前理性的闡述。

陳時中坦言，事實上，與兩位民代出身的競爭對手相比，他無論在個性或本質上皆有很大的差異，「辯才無礙」或「以言語修理對方」，從來就不是自己追求的目標，以過去參與公共事務，中央擔任政務官的經驗，與跨部會進行協調和溝通，「撩落去」完成工作，服務市民才是他的本心所在。

陳時中說，人生首度參選，將迎來第一次電視辯論會，雖然許多媒體預測此次辯論會，自己是3人之中最不被看好的一方，「但對我而言，做任何事都是盡心盡力、問心無愧。我認為真正的輸贏，不是想方設法給對手難堪，而是以溝通尋求平衡與問題的解方。」

陳時中拜託支持者說，請各位「悉中ㄟ」（指死忠的）朋友，給他鼓勵打氣，過去8年改變沒有成真，但未來台北更好一定會發生，期盼在後天能有一場聚焦市政、關注市民福祉的首都市長辯論會。