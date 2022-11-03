7貪警收賄包庇酒店...逃10年重刑　理由竟是不知業者媒介性交易

▲台北市中山警分局外觀。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

台北市中山警分局官警涉集體收賄包庇轄內色情酒店弊案，台北地院今判7名涉案警員各7年6月到9年6月重刑、沒收犯罪所得合計382萬元，但所用罪名不是10年徒刑起跳的違背職務收賄罪，法官認定無法證明收賄警員明知本案酒店媒介性交易，警員沒允諾協助任何事項，業者送錢時也沒明白請託，所以變更起訴法條，改依可判7年以上徒刑的不違背職務收賄罪論處。

判決指出，本案Fair Lady、嘉儷寶、紀梵希與媚儷共4家酒店業者，為求順利營運、避免警方頻繁臨檢，加上希望店內遭遇事故時，可獲警方妥速處理，因此從2013年2月到2018年4月間，按月由處理公關業務的股東或員工，送錢孝敬時任中山警分局中山一派出所警勤區警員李功華、凃維廉、陳俊安、陳彥安與張寧，以及時任中山警分局偵查隊刑責區偵查佐陳錦男與許峻銘。

行賄行情一開始是每家店每月各出4萬元，每逢三節加碼4萬元，到2018年間，業者餵養警員的「鴿飼料（警徽採用金黃色警鴿造型，警察因此又被稱為「鴿子」），已漲到每月13萬元之譜，陳俊安令於2015年2月到2017年1月間，向轄內2家卡拉OK店業者索賄共9萬元。

檢方起訴涉案警員明知這4家酒店都有女坐檯陪酒與媒介性交易，仍收賄包庇而不加以取締送辦，涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄罪嫌，法定刑為無期徒刑或10年以上徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

北院合議庭在判決中雖痛批涉案警員沒堅守公務員廉潔形象，為圖個人私利而收受業者賄賂，有辱國家所授官箴清譽，使人民喪失對國家公務機關公正執法之信賴，嚴重破壞公權力執行威信，但認為本案警員收賄舉動，不構成應取締而不取締的「違背職務」行為。

合議庭指出，儘管凃維廉和陳俊安於2015年1月到2017年9月，臨檢嘉儷寶、紀梵希2家酒店發現有女坐檯陪酒，卻在臨檢紀錄表不實登載加以遮掩，觸犯行使公務員登載不實文書罪，但無法證明涉案警員「均知道」店內有媒介性交易行為。

合議庭更指出，本案業者行賄時，沒有對這部分做任何請託或表示，收錢警員也沒答應協助任何事項，因此不構成「違背職務」行為，改依《貪污治罪條例》不違背職務罪論處，刑責仍舊很重，但法定刑降為7年徒刑起跳，得併科新台幣6000萬元以下罰金，而嘉儷寶、紀梵希與媚儷3家酒店業者，所涉圖利媒介性交罪嫌也獲判無罪。

至於同案第8名被起訴的中山一派出所吳姓警員，經業者作證指認有收錢，但合議庭認為扣案酒店帳冊沒有送錢給吳男的相對應紀錄，也欠缺其他證據佐證，因此判決無罪。

本案一審被判收賄有罪的警員，分別為被爆料「找小姐的次數多過臨檢」的李功華，7年6月徒刑、沒收14萬元犯罪所得，陳俊安2罪合併判刑9年6月、沒收121萬元犯罪所得，張寧8年、沒收犯罪所得123萬元，凃維廉、陳錦男、許峻銘均判刑7年8月、各沒收犯罪所得22萬元、16萬元與24萬元，陳彥安7年10月、沒收犯罪所得62萬元，7人均褫奪公權3年，沒收犯罪所得合計382萬元。

凃維廉與陳俊安因製作不實臨檢紀錄表繳回派出所，另觸犯行使公務員登載不實罪，凃維廉3罪各判刑3月，合併應執行8月徒刑、得易科罰金24萬元，陳俊安2罪各3月徒刑，合併應執行5月徒刑、得易科罰金15萬元，全案可上訴。